As Escolas da Terra Santa: um Caminho de Esperança

Na sexta-feira, 14 de março, a Via Dolorosa em Jerusalém ficou repleta de crianças e estudantes das escolas da Terra Santa que, junto ao Custódio da Terra Santa, muitos frades e fiéis da Igreja local e do mundo inteiro, rezaram a Via CRUCIS.

Christian Media Center – Jerusalém

“Jesus nos ensina que aqueles que usam armas serão vítimas das armas”, disse o Padre Custódio em sua mensagem inicial, “que devemos ser capazes de não responder à violência com violência e ter um coração tão grande quanto o de Jesus; tão grande a ponto de perdoar até aqueles que o condenam a morrer na cruz e aqueles que o matam"

O aspecto educacional do dia foi destacado pela participação do Prof. Maurizio Oliviero, magnífico reitor da Universidade de Perugia, cuja chegada a Jerusalém coincide com a assinatura de um importante acordo entre a Custódia da Terra Santa e a União das Universidades Italianas.

Vídeo

Prof. MAURIZIO OLIVIERO Reitor Universidade de Perugia

Estou convencido de que a Paz se constrói acompanhando os nossos jovens no caminho da cultura. Hoje é um dia muito significativo para nós - não apenas como Reitor da Universidade de Perugia - viemos aqui para construir junto com as escolas da Terra Santa um projeto muito importante que envolve mais de 50 universidades italianas. Trata-se de disponibilizar bolsas de estudo a esses jovens, para que possam trilhar o maravilhoso caminho da vida, fortalecendo os valores da solidariedade, da Paz e do respeito.

STEFANIA PROIETTI Governadora da Região da Úmbria

Fui prefeita de Assis por oito anos, Assis que é geminada com Belém desde 1989, e uma das primeiras coisas que fiz foi retomar as relações com a Terra Santa. Desde então, muitos projetos colaborativos nasceram, mesmo em tempos mais simples do que estes. A região da Úmbria também tem uma longa tradição de cooperação com a Palestina. Gostaríamos de retomar as diretrizes desses caminhos para também criar uma diplomacia de base e, portanto, por meio da educação, do investimento nos jovens, criar caminhos de esperança, de paz. As crianças e os jovens rezaram com um só coração e uma só alma, porque uma só é a dor que a Terra Santa está vivendo, e uma só é a resposta que pode vir dos cristãos de todo o mundo: a proximidade.

Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custódio da Terra Santa

A Quaresma é um tempo especial para também viver a solidariedade econômica com a Terra Santa. Penso de modo muito particular na Coleta da Sexta-feira Santa, que é uma coleta pontifícia e, portanto, deve ser celebrada em todas as paróquias católicas do mundo. O cristianismo nasceu aqui na Terra Santa e aqui ainda existe uma pequena comunidade cristã que, em meio a mil dificuldades, persevera e continua mantendo viva a fé. A Sexta-feira Santa é também uma oportunidade para expressar proximidade a eles.

Em Belém, na manhã de sábado, 15 de março, os alunos da Escola Terra Santa fizeram sua caminhada de esperança e fé até o Campo dos Pastores, em Beit Sahour, levando em seus corações o desejo de uma paz iminente, certos de que a luz de Cristo dissipa as trevas e que o amor é mais forte do que qualquer dor.

Fr. GEORGE HADDAD, ofm Diretor da Escola Terra Santa – Belém

Quando estamos em situações difíceis que exigem grande empenho, descobrimos a extensão e o alcance da nossa força. É isso que tentamos ajudá-los a fazer: descobrir o significado da esperança em suas vidas, o significado da esperança relacionada ao amor, o significado da esperança relacionada à nossa missão aqui nesta terra. Daqui, paz, esperança, amor e fé foram lançados ao mundo, e hoje nós, por nossa vez, levamos esta mensagem para que ela seja difundida por todo o mundo. Nós somos os filhos da Terra Santa, somos os filhos da esperança, somos os filhos de Jesus Cristo.

TALLIN Escola Terra Santa – Belém

Meu nome é Tallin, tenho 11 anos e sou aluna da Escola Terra Santa. Hoje participei da Marcha da Esperança. É muito importante, principalmente durante a Quaresma, e principalmente para o nosso país, que passa por circunstâncias difíceis. Esperamos paz em nosso país e viver como todas as crianças do mundo.

MARWA BANOURA HANANIA Professora na Escola Terra Santa – Belém

Sua Santidade, o Papa, declarou este ano o Ano Jubilar da Esperança, e hoje caminhamos com esta esperança. Apesar de todas as dificuldades e desafios que enfrentamos, permaneceremos nesta terra, carregando nossa cruz, assim como Cristo a carregou.

De Jerusalém, onde Cristo carregou sua cruz, até Beit Sahour, onde o anjo anunciou aos pastores o nascimento da luz, vozes de oração ressoam, proclamando que a esperança pode florescer mesmo nas situações mais sombrias e difíceis, e que a luz que veio desta terra para iluminar o mundo, nunca se apagará.