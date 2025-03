Dom Ricardo Hoepers participa do XXI Seminário Gestão Esportiva

Neste dia 15 de março de 2025, a Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, sediará o XXI Seminário Gestão Esportiva, que celebrará os 30 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Entre os destaques da programação do XXI Seminário Gestão Esportiva, dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que participará do painel “Esporte Paralímpico: ferramenta de inclusão”, trazendo uma perspectiva histórica e pastoral sobre o papel do esporte na construção de uma sociedade mais acolhedora e fraterna.

O esporte paralímpico, que surgiu dos escombros da Segunda Guerra Mundial, teve precedentes históricos no início do século XX com as competições inclusivas promovidas no Vaticano entre 1905 e 1908, sob o pontificado de São Pio X.

Inspirado por esse legado, dom Ricardo abordará como o esporte pode transformar a percepção sobre a pessoa com deficiência e promover valores como solidariedade, respeito e inclusão.

Além disso, destacará a participação do CPB como signatário da Declaração “Esporte para Todos”, assinada junto ao Papa Francisco, reforçando o compromisso do movimento paralímpico com o engajamento social.

Mizael Conrado, então Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, com o Santo Padre no Vaticano, assinando a Declaração Esporte para Todos

Sua presença no seminário também será uma oportunidade para fortalecer a parceria entre o CPB e a rede de mais de 1.500 escolas católicas do Brasil, incentivando a adoção do Programa de Educação Paralímpica e ampliando a formação de profissionais das escolas católicas para o cuidado das pessoas com deficiência.

O evento integra o Programa Internacional FGV/FIFA/CIES em Gestão Esportiva, oferecido em 19 países, promovendo uma abordagem moderna e holística da gestão esportiva e o seminário reforça o compromisso com o esporte como ferramenta de amizade, diálogo, igualdade e paz, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e para o desenvolvimento integral do ser humano.