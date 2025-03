Dom Anuar: A mulher, protagonista no cuidado, na história e na fé

No Dia Internacional da Mulher, possamos recordar e celebrar a sua missão inestimável na história, na fé e no cuidado com o próximo, particularmente nos hospitais, casas de saúde, casas de repouso e no cuidado com os doentes e idosos.

Dom Anuar Battisti - Arcebispo Emérito de São Maringá (PR)

O Dia Internacional da Mulher, 08 de março, é o momento principal de reflexão sobre os avanços e desafios da mulher na sociedade, especialmente na conquista de respeito e espaço em diferentes áreas. No entanto, há um campo em que a mulher já é majoritária e desempenha um papel insubstituível: o cuidado com a vida e a saúde. Depois de arcebispo emérito estou me dedicando a cuidar dos que mais necessitam colaborando na administração de uma das maiores associações privadas de saúde do país, de inspiração católica. Observamos que nas nossas instituições o papel da mulher é relevante. Sobretudo no ambiente hospitalar e nas mais diversas áreas da assistência médica, as mulheres são a maioria, dedicando-se com competência e amor ao serviço da humanidade. Essa realidade nos leva a um paralelo interessante com a história bíblica, na qual a presença feminina sempre foi essencial, desde os tempos antigos até os momentos mais marcantes da vida de Cristo.

O papel da mulher no cuidado e na assistência remonta aos primeiros relatos bíblicos. Desde Eva, a mãe da humanidade (Gn 3,20), até as parteiras que desafiaram o decreto de Faraó para salvar os recém-nascidos hebreus (Ex 1,15-21), a Bíblia nos mostra que a mulher sempre esteve associada à vida, ao acolhimento e à proteção dos mais vulneráveis.

Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeras referências à atuação feminina no serviço ao próximo. Rute, que permaneceu fiel à sua sogra Noemi e garantiu sua sobrevivência (Rt 1,16-17); Ester, que intercedeu pelo seu povo e salvou os judeus da destruição (Est 4,13-16); e a profetisa Débora, que não apenas guiou Israel espiritualmente, mas também exerceu liderança política e militar (Jz 4,4-10).

No Novo Testamento, essa realidade se amplia ainda mais. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, acolhiam Jesus em sua casa e demonstravam diferentes formas de dedicação a Ele: Marta, pelo serviço prático; Maria, pela escuta atenta da Palavra (Lc 10,38-42). Maria Madalena, a quem Jesus apareceu primeiro após a ressurreição, foi incumbida de levar a notícia da vitória sobre a morte aos discípulos, tornando-se a “apóstola dos apóstolos” (Jo 20,11-18).

No centro dessa realidade está Maria, a Mãe de Jesus, que personifica o cuidado, a entrega e a doação total. Desde o “sim” na Anunciação (Lc 1,38) até o momento doloroso da Cruz, quando recebe de Jesus a missão de ser Mãe da humanidade (Jo 19,25-27), Maria ensina a todos, especialmente às mulheres, o significado do amor que se doa sem reservas.

Assim como as mulheres bíblicas foram fundamentais para a história da salvação, hoje elas continuam a ser protagonistas no cuidado da vida. No entanto, ainda há muito a ser feito para que tenham o reconhecimento e o respeito que merecem. A presença feminina na área da saúde mostra que o talento e a dedicação das mulheres são indispensáveis, mas a sociedade precisa garantir que elas tenham condições dignas de trabalho, oportunidades iguais e proteção contra qualquer forma de discriminação.

Vocês devem imaginar que não são poucas as mulheres que se dedicam ao labor hospitalar como enfermeiras, instrumentalistas, médicas, cuidadoras, administradoras hospitalares. Nas mais complexas áreas da administração hospitalar e do cuidado com os doentes as mulheres desempenham singular labor, com competência e maestria, e cuidam dos pacientes como uma mãe devotada cuida de seu filho pequeno ou enfermo.

A fé cristã nos ensina que todos, homens e mulheres, foram criados à imagem e semelhança de Deus (Gn 1,27) e que em Cristo “não há mais homem nem mulher, pois todos são um só” (Gl 3,28). Isso nos desafia a construir uma sociedade mais justa, onde o valor da mulher seja plenamente reconhecido, tanto na área da saúde quanto em todas as esferas da vida.

Neste Dia Internacional da Mulher, que possamos recordar e celebrar a sua missão inestimável na história, na fé e no cuidado com o próximo, particularmente nos hospitais, casas de saúde, casas de repouso e no cuidado com os doentes e idosos. Que as mulheres se inspirem nas heroínas da Bíblia e no testemunho de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e que todos nós, como cristãos, nos empenhemos para que elas tenham cada vez mais espaço, dignidade e respeito. Deus e a Virgem Santíssima abençoem todas as mulheres!