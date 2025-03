Padre Faltas: o número de crianças mortas em Gaza é impressionante

O vigário da Custódia da Terra Santa, Pe. Ibrahim Faltas, fala sobre o número excessivo de mortes de menores na Faixa de Gaza: matar inocentes, incapazes de fazer o mal, é uma mancha que a humanidade não poderá apagar da sua história.

Roberto Cetera - Vatican News

A retomada da guerra em Gaza é caracterizada nestas horas pelo elevado número de menores mortos. Entrevistamos o vigário da Custódia da Terra Santa, Pe. Ibrahim Faltas, que desde o início da guerra tem se empenhado em apoiar e abrigar as crianças de Gaza.

Padre Ibrahim, em nenhuma outra guerra houve um número tão alto de crianças mortas. O senhor pode nos explicar por quê?

Em grande parte, acho que é porque as famílias em Gaza são grandes, a população de Gaza é muito jovem. Mas, embora seja difícil para mim reconstruir o motivo, conheço bem a dor dos pais em Gaza que perderam um filho e, muitas vezes, mais de um. Matar crianças inocentes e sem culpa, incapazes de causar danos, é uma mancha que a humanidade não conseguirá apagar da sua história. O número de crianças mortas em Gaza é impressionante, e causa uma dor enorme pensar nas marcas que muitas delas carregarão em seus corpos, corações e mentes por toda a vida. A mídia de vocês fala menos sobre o aumento dos confrontos na Cisjordânia, onde o número de mortos, feridos e presos aumentou. Entre os mortos e feridos, muitos são crianças também nessa parte da Palestina.

Os números apresentados pelo Ministério da Saúde da Palestina são impressionantes: 15.613 menores mortos e 33.900 feridos desde o início da guerra. Só de bebês mortos foram 876, e crianças com menos de 5 anos de idade, 4.110. Não há dados sobre o número de crianças e menores órfãos. O senhor tem alguma informação sobre isso? Quantos são supostamente órfãos? E quem está cuidando deles agora?

As estimativas falam de cerca de 20 mil crianças órfãs. Os números são altos e, infelizmente, podem aumentar porque não se sabe quantos corpos estão enterrados nos escombros. Eles me disseram que as crianças mais velhas geralmente cuidam dos irmãos mais novos, assumindo a responsabilidade de um adulto. O drama dessa guerra, em particular, é a impossibilidade de poder ajudar porque, além de não conseguir obter ajuda humanitária, apenas alguns voluntários entraram em Gaza, e por pouco tempo. É muito triste estar desamparado e impotente a apenas alguns quilômetros de distância.

Na primavera passada, o senhor organizou com o governo italiano a admissão de mais de 200 crianças feridas ou doentes de Gaza em hospitais italianos, que o senhor conseguiu tirar do Egito. Acredita que operações semelhantes podem ser repetidas?

Desde o final de janeiro de 2024, muitos hospitais italianos admitiram mais de 200 crianças. Mesmo nas últimas semanas, graças à trégua, mais crianças de Gaza chegaram à Itália via Egito. Em novembro de 2023, depois de uma audiência matinal com o Santo Padre, fui me encontrar com os amigos do Bambino Gesù e, de sua disposição como pais e mães diante de médicos e administradores, nasceu a possibilidade de ajudar os pequenos de Gaza. O governo italiano acionou todos os canais diplomáticos possíveis para atingir o objetivo. Nunca me cansarei de agradecer a generosidade do povo italiano. Sei que outros países europeus acolheram crianças doentes de Gaza e espero que outros o façam: a lista de crianças que precisam de tratamento é muito longa, mas não é fácil tirá-las de lá. A trégua e, talvez, o fim da guerra podem salvar a vida de crianças que já estão tão marcadas e afetadas.

O senhor cuidou pessoalmente de muitas dessas crianças. Há alguma que o tenha impressionado particularmente e que gostaria de lembrar? Alguma história particularmente sensível?

Juntamente com o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, recebi a maioria das crianças que chegaram à Itália. Tivemos a oportunidade de falar sobre as crianças enquanto as aguardávamos nos aeroportos, mas depois de recebê-las e ouvir suas histórias dolorosas de seus pais e responsáveis, não tínhamos mais palavras para comentar o que tínhamos visto e ouvido. Tive então a oportunidade de visitá-las novamente nos hospitais italianos e acompanhar seu progresso. Conheci uma criança que havia chegado com ferimentos muito graves na perna e a vi começar a andar novamente após uma operação complexa. Uma menina com câncer está muito melhor agora, mas quando ela chegou, os médicos me disseram que ela estava muito grave. As crianças de Gaza receberam cuidados e amor na Itália: algumas delas já sabem falar italiano e, quando me telefonam, finalmente sinto a serenidade delas, graças a Deus!

Nos últimos anos, o senhor promoveu uma iniciativa muito importante de adoção de crianças palestinas órfãs ou abandonadas na Itália. Principalmente na região de San Marino, mas também na Úmbria. Algumas delas hoje são homens e mulheres jovens. O senhor se lembra de algum deles? Acredita que uma grande operação semelhante poderia ser lançada para as crianças de Gaza? Já iniciou esses contatos na Itália?

Recentemente, comemoramos em San Marino os primeiros 25 anos do “Projeto Sorriso”, um projeto fortemente desejado por monsenhor Pietro Sambi, então delegado apostólico em Jerusalém, cuja memória estou ligado por sentimentos de afeição filial. O início dos anos 2000 foi um período de graves conflitos e tensões na Terra Santa e, com ele, conseguimos criar uma ponte de solidariedade concreta: muitas crianças de Belém foram adotadas por pais de San Marino. Eu as encontrava com frequência durante esses anos e as via serenas e amadas. Depois disso, isso não foi mais possível em San Marino. Mesmo na Itália, as adoções internacionais não são fáceis. Há uma grande necessidade de acolher crianças órfãs em famílias que possam lhes dar amor e um futuro. Eu gostaria de poder ajudar e reunir crianças sem pais e pais e mães dispostos a formar famílias legais, respeitando a lei e a proteção de menores, mas até agora não houve essa possibilidade. Vamos esperar e rezar!

Sobre essa questão das crianças, o senhor se reuniu com o Papa Francisco em várias ocasiões. O que o Pontífice sugeriu a esse respeito?

Encontrei-me com o Santo Padre em 3 de fevereiro, 10 dias antes de sua internação no Hospital Gemelli. O Papa Francisco havia reunido muitas personalidades e instituições de todo o mundo em uma cúpula sobre crianças. Após a cúpula, o Santo Padre se encontrou com as crianças recebidas na Itália vindas de zonas de guerra. As crianças de Gaza me disseram que encontraram um avô amoroso que as olhava com bons olhos. Nos 12 anos de seu pontificado, encontrei o Papa Francisco muitas vezes e, nos últimos tempos, tive oportunidades frequentes de falar com ele. Todas as vezes, ele me perguntou sobre a situação na Terra Santa, sobre a vida das pessoas e, especialmente, das crianças. O Santo Padre se preocupa muito com as gerações futuras, e seu interesse pelo crescimento e desenvolvimento das crianças é transmitido com a visão de um pai protetor, vigilante e justo. O Papa Francisco sempre me incentivou em projetos em favor das crianças, especialmente aqueles relacionados à educação para a paz.

Desde que a guerra recomeçou na última terça-feira, o número de crianças mortas é enorme. Somente na primeira noite, 130. Quais são as notícias que lhe chegam de Gaza?

Infelizmente, o número já aumentou e, se as armas não forem detidas, esse número está destinado a aumentar ainda mais. Estou recebendo notícias de Gaza que não são muito tranquilizadoras. A retomada da guerra foi muito violenta e repentina. Este é um período importante na Terra Santa: para os muçulmanos é o mês do Ramadã, para os cristãos é o período forte da Quaresma. Esses são momentos em que as pessoas respeitam os rituais, as liturgias e as tradições umas das outras. As notícias de morte e destruição nestes dias parecem ser ainda mais desoladoras, e as mortes de inocentes são sempre profundamente dolorosas.

Há um sentimento de grande compaixão pelo destino dessas crianças. O que podemos fazer aqui na Europa para apoiar o valioso trabalho que o senhor e outras pessoas fazem na Palestina?

O mundo sente compaixão e ternura pelas crianças, sente a responsabilidade de garantir seus direitos, seu futuro e suas necessidades vitais. É impressionante que esse sentimento não seja compartilhado por aqueles que causam a morte e o sofrimento das crianças. Sou vigário da Custódia da Terra Santa, que há mais de 800 anos guarda os Lugares Santos e as pedras vivas que os habitam. A Custódia oferece trabalho, educação, moradia e apoio para tantas necessidades. Nos últimos anos, temos enfrentado dificuldades maiores por causa da guerra, das tensões constantes, da pandemia. Nossos trabalhos são apoiados pela Providência e por benfeitores que nos ajudam a estar a serviço das crianças e da Terra Santa. Espero que a coleta da Sexta-feira Santa para a Terra Santa este ano seja ainda mais generosa do que no passado. Confiamos, acima de tudo, nas orações de todos para que a preciosa dádiva da paz chegue logo às crianças do mundo. Que o Santo Menino de Belém proteja as crianças, apoie-as e guarde seus sorrisos!