Curso do CEBITEPAL: caminhos para romper o ciclo da dívida, pobreza e crise climática

O curso “Reflexões Jubilares: como romper com o ciclo da dívida, da pobreza e das crises climáticas”, uma iniciativa formativa do Centro de Formação do CELAM – CEBITEPAL, ofereceu uma oportunidade única para aprofundar o papel dos cristãos como Peregrinos da Esperança diante dos desafios contemporâneos das policrises.

Vatican News

Realizada entre 05 de fevereiro e 12 de março, a formação permitiu aos participantes compreender as inter-relações entre dívida, pobreza e crise climática, incentivando ações concretas em seus territórios no contexto da celebração do Jubileu 2025: Peregrinos da Esperança. As reflexões foram ancoradas na Doutrina Social da Igreja e no Magistério Latino-Americano, com ênfase na Ecologia Integral, ressaltando o caráter social da evangelização e a importância da sinodalidade.

O curso foi fruto de uma colaboração entre os quatro Centros do CELAM – Formação, Comunicação, Gestão do Conhecimento, e Programas e Redes de Ação Pastoral –, em parceria com a Caritas Latinoamericana e a Conferência Latino-Americana dos Religiosos (CLAR). A programação incluiu uma análise de conjuntura da realidade socioeconômica, política, ambiental e psíquica da América Latina e Caribe, conduzida por Francisco Campos, do Centro de Gestão do Conhecimento do CELAM.

Dívida, justiça social e alternativas econômicas

O tema da dívida e seus impactos foi abordado por Emilce Cuda, secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina, e Alessandra Miranda, coordenadora da Dimensão Sociotransformadora da CNBB. A necessidade de justiça climática, social, alimentar e fiscal foi aprofundada por Gabriela Blanco (Caritas Argentina) e Giovana Kanas (Caritas Brasileira).

Já os desafios do desenvolvimento, subdesenvolvimento e da dependência econômica foram apresentados por Marina Oliveira, doutoranda da PUC Minas, enquanto Agustin Sálvia, do Observatório Social Argentino da Universidade Católica Argentina, analisou o papel dos pobres na economia contemporânea.

Os caminhos possíveis para quebrar o ciclo de dívida, pobreza e crise climática foram tema da palestra de José Óscar, coordenador de Gestão do Conhecimento, Programas e Projetos da Caritas Latino-Americana e Caribenha.

Economia solidária e alternativas ao modelo vigente

O curso também contou com intervenções do Pe. Francisco Hernández, diretor do CEPRAP, que destacou a necessidade de formar discípulos missionários para atuar nas complexas relações entre dívida, pobreza e crise climática. O Pe. Israel, secretário adjunto da CLAR, reforçou o papel da vida consagrada na promoção de economia solidária, trabalho cooperativo, agroecologia, autonomia dos territórios e resgate da economia popular, como caminhos alternativos ao atual modelo de crises sucessivas.

Chamado à conversão integral e ao compromisso social

O encerramento do curso, no dia 12 de março, contou com a saudação especial do Cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, que ressaltou a interconexão entre dívida, pobreza e crise climática e chamou os participantes a viver o Jubileu com compromisso, justiça e reconciliação.

Já na abertura do curso, o presidente do CELAM e da CNBB, cardeal Jaime Spengler, convidou os participantes a iniciar essa jornada formativa com uma conversão integral da mente, do coração e das responsabilidades.

A formação foi coordenada por Augusto Martins, mestrando em Teologia Pastoral pelo CEBITEPAL, sob a orientação institucional do diretor Pe. Fábio Antunes (CEBITEPAL) e da secretária acadêmica Sofia Brizuela. A iniciativa nasceu da intuição da Plataforma Economias da América Latina e Caribe, vinculada ao CEPRAP, com o objetivo de fomentar formações integradas que ajudem os povos a se organizarem para uma sociedade mais digna, fraterna, sustentável e ética.

Inspirado pelo Papa Francisco, o curso propôs um “peregrinar jubilar”, no qual os participantes foram chamados a crescer em maturidade e consciência, pois, como destaca o pontífice: "A esperança precisa ser organizada".

Para participar de outros cursos do CEBITEPAL clique no link abaixo e confira a agenda formativa de 2025: https://bit.ly/cebitepal_2025