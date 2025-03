Índia: Conferência Bíblica Tribal tem momento de oração pelo Papa

Terminou neste domingo, 10 de março, na diocese de Srikakulam, na Índia, os trabalhos da 26ª edição do evento que reúne cerca de 30 mil pessoas para um encontro de fé e unidade.

Vatican News

Um momento de fé, unidade e comunhão aconteceu na última quinta-feira (06/03), na diocese de Srikakulam, na Índia, onde mais de 30 mil pessoas se reuniram em oração para o início da 26ª Conferência Bíblica Tribal que terminou neste domingo (09/03). Uma oração dirigida a Deus, acima de tudo, para invocar a pronta recuperação do Papa Francisco.

O encontro está sendo realizado sob a liderança de dom Rayarala Vijay Kumar, bispo de Srikakulam e presidente da Conferência dos Bispos para Assuntos Tribais. Entre os presentes na conferência, estava o cardeal Anthony Poola, arcebispo metropolitano de Hyderabad; o arcebispo Udumala Bala Showreddy, de Visakhapatnam; e o bispo Aplinar Senapati de Rayagada, Odisha.

Fé que inspira

O bispo Rayarala fez uma reflexão a partir das palavras de Jesus: “a tua fé te salvou”. E enfatizou que a fé profunda e inabalável das comunidades tribais não é apenas comovente, mas também um testemunho: “elas estão entre as pessoas mais organizadas, engenhosas e generosas da Índia”.

O Prêmio Maria Auxiliadora

Durante a conferência, o Prêmio Maria Auxiliadora, a mais alta honraria concedida pela diocese de Srikakulam, foi entregue a Dustin Plantholt, jornalista, e a Gabriele Pao-Pei Andreoli, acadêmico, empresário filantrópico e presidente do Institute for Advance Studies and Cooperation. O prêmio reconhece o compromisso individual de ambos em apoiar as comunidades religiosas e o crescimento espiritual em escala global. Um santuário na diocese de Srikakulam também é dedicado a Maria Auxiliadora como um lugar simbólico para o compromisso da região com o crescimento espiritual.