Comece, UE continue sendo uma promessa de paz. Mensagem ao Papa: unidos na oração

Por ocasião da Assembleia Plenária da Comissão dos Episcopados da União Europeia (COMECE), em Nemi, nas imediações de Roma, os bispos enviam uma mensagem ao Papa Francisco e rezam pela sua saúde. Em um documento conjunto afirmam: "A Europa é uma promessa de paz para si e para o mundo inteiro".

Guglielmo Gallone – Vatican News

Os bispos delegados da União Europeia realizaram em Nemi, perto de Roma, a sua Assembleia Plenária de primavera, que contou com a presença do Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin. Ao término do encontro fizeram sua peregrinação jubilar, passando pela Porta Santa na Basílica vaticana, ocasião em que expressaram sua unidade, na oração, ao Papa Francisco com uma mensagem: “Rezamos com fervor pela saúde de Sua Santidade e pelo seu pleno restabelecimento, a fim de que, sob sua guia, a Igreja na Europa e no mundo possa viver o Jubileu com esperança, entusiasmo, alegria e fé, deixando-se vivificar por ele”.

O mundo está caindo em uma espiral perigosa

Ao término da sua Assembleia, os Bispos da União Europeia publicaram uma Declaração, na qual destacam: "O mundo está caindo em uma espiral perigosa. Em particular, o aumento das tensões globais, alimentado pelo crescente isolacionismo e aprofundamento das fraturas, está corroendo o multilateralismo e enfraquecendo os princípios democráticos. Este conjunto de fatores está gerando uma competição acirrada e confrontos violentos, frequentemente em clara violação do direito internacional".

Qual o papel da Europa?

A Comissão dos Episcopados da União Europeia (COMECE) concentrou sua atenção sobre a guerra na Ucrânia, sobre a qual disseram: "Muitos olham para a Europa e, em particular, para a União Europeia, esperando que possa apontar uma solução. Com o Papa Francisco, vemos a Europa como uma 'promessa de paz ​​e uma fonte de desenvolvimento', para si e para o mundo inteiro". No entanto, por um lado, os Bispos reconhecem "a necessidade de uma União Europeia forte, capaz de proteger, nestes tempos incertos, não apenas seus cidadãos, mas também os valores promovidos na Europa e no mundo"; por outro, acreditam que "a vocação original da União Europeia é ser um projeto de paz. Todo e qualquer investimento necessário, proporcional e adequado para a defesa da continente europeu, não deve ser feito à custa dos esforços, que visam promover a dignidade humana, a justiça, o desenvolvimento humano integral e o cuidado da Criação".

Os riscos do rearmamento

Os Bispos da COMECE fazem uma referência evidente ao equilíbrio e à moderação diante dos ambiciosos planos de rearmamento, promovidos pelas instituições europeias. Por isso, expressam sua esperança de que tais esforços "não enfraqueçam o compromisso histórico da União Europeia em relação à solidariedade, sobretudo, com as regiões mais vulneráveis ​​do mundo e com os que sofrem com a pobreza ou buscam refúgio"; tais esforços não devem também enfraquecer "a credibilidade da União Europeia como líder global na promoção dos direitos humanos, da justiça social e da sustentabilidade ambiental". E os Bispos concluem, dizendo: “A nossa profunda esperança é que a Europa possa permanecer fiel aos seus princípios fundadores e continuar a agir com uma força unida, confiável e integradora para seus vizinhos e para o mundo inteiro".