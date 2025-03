Coleta Pró Terra Santa. AC acolhe apelo do frei Patton: dar esperança e semear a paz

Em uma mensagem em vídeo dirigida à Ação Católica Italiana, o custódio agradece o apoio da associação: “O envolvimento da Ação Católica Italiana na promoção da Coleta - sublinha frei Patton - faz parte do espírito de amizade que visa reforçar o vínculo entre os fiéis do mundo inteiro e os Lugares Santos, através de atividades de serviço e ações concretas de proximidade com as pedras vivas”. A tradicional “Coleta pró Terra Santa” está programada para o dia 18 de abril, Sexta-feira Santa

Vatican News Ouça e compartilhe "Ajude-nos a dar esperança e a semear a paz!" Esse é o apelo do custódio da Terra Santa, frei Francesco Patton, que a presidência nacional da Ação Católica Italiana decidiu acolher e relançar, convidando os membros e amigos da associação - presente em mais de 5.000 paróquias das dioceses italianas - a promover a tradicional "Coleta pró Terra Santa", programada para o dia 18 de abril, na Sexta-feira Santa. Graças a esse apoio, estão disponíveis no site materiais e subsídios, entre os quais uma Via-Sacra comentada pelos frades franciscanos da Custódia da Terra Santa, enriquecida por meditações e testemunhos das "pedras vivas". Agradecimento do custódio à Ação Católica Italiana Em uma mensagem em vídeo dirigida à Ação Católica Italiana, o custódio agradece o apoio da associação: "O envolvimento da Ação Católica Italiana na promoção da Coleta - sublinha frei Patton - faz parte do espírito de amizade que visa reforçar o vínculo entre os fiéis do mundo inteiro e os Lugares Santos, através de atividades de serviço e ações concretas de proximidade com as pedras vivas". Não é a primeira vez que a Ação Católica Italiana manifesta concretamente sua atenção às necessidades da Terra Santa e, por isso, gostaria de agradecer a todos os membros por seu empenho em promover a Coleta em um momento tão difícil para nossa missão". "Há mais alegria em dar do que em receber" Frei Patton também lembra as sérias dificuldades enfrentadas no último ano na Terra Santa, onde a guerra trouxe morte e destruição, privando muitas famílias do trabalho, impedindo que muitas crianças frequentassem a escola e dificultando o acesso à assistência médica. Daí, a exortação: "Na Sexta-feira Santa, quando a Coleta em favor dos Lugares Santos for realizada em suas dioceses e paróquias, lembrem-se de nós e sejam generosos. Exortem seus párocos a não se esquecerem de nós, que, por mandato da Igreja universal, cuidamos dos santuários da Terra Santa e dos cristãos que vivem junto a eles. Incentivem os membros de suas comunidades a serem generosos, lembrando-se das palavras de Jesus: 'Há mais alegria em dar do que em receber'." (com Sir)