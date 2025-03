CNBB NE 2 faz lançamento regional da Campanha da Fraternidade dia 12

O evento terá lugar na Diocese de Afogados da Ingazeira (PE) e reunirá bispos, padres, diáconos, religiosas, religiosos, leigas e leigos de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A CF deste ano convida a Igreja e toda sociedade brasileira a refletir sobre o tema “Fraternidade e Ecologia Integral”, iluminados pelo lema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31). A Diocese preparou uma programação intensa a fim de contextualizar o debate no território do Regional Nordeste 2

Vatican News

Ouça e compartilhe

A CNBB Nordeste 2 realiza, na próxima quarta-feira (12), o Lançamento Regional da Campanha da Fraternidade (CF) 2025. O evento terá lugar na Diocese de Afogados da Ingazeira (PE) e reunirá bispos, padres, diáconos, religiosas, religiosos, leigas e leigos dos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

A CF deste ano convida a Igreja e toda sociedade brasileira a refletir sobre o tema “Fraternidade e Ecologia Integral”, iluminados pelo lema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31). Nessa perspectiva, a Diocese de Afogados da Ingazeira preparou uma programação intensa a fim de contextualizar o debate no território do Regional Nordeste 2.

Entre as atividades do Lançamento Regional da CF, haverá seminários, visita de intercâmbio de experiências, palestra, caminhada e celebração da Santa Missa. Em cada momento, a diocese espera que seja debatida a problemática da emergência climática e, ao mesmo tempo, que os mais diferentes atores sociais presentes indiquem soluções e se comprometam com a recuperação e proteção do meio ambiente.

“A nossa diocese abre as portas e o coração para acolher a todos que vão nos ajudar a celebrar esse momento que envolve uma temática muito séria e atual para toda humanidade”, afirmou o bispo de Afogados da Ingazeira e referencial para a Comissão Regional para a Ação Sociotransformadora da CNBB NE 2, dom Limacêdo Antônio da Silva.

Programação

Entre os dias 7 e 11, estão previstas uma série de ações em diversas cidades, que compõem a Diocese de Afogados da Ingazeira, em preparação para o Lançamento Regional da CF 2025. Haverá passeata e plantio de mudas, em Triunfo; oficina de recicláveis, exposição e panfletagem, em Serra Talhada (PE); exibição de audiovisual, em Solidão (PE); e feira da agricultura familiar, em Mirandiba.

No dia 12, o Lançamento Regional da CF 2025 começa com duas atividades às 8h. No Centro Pastoral Diocesano Stella Maris, em Triunfo (PE), acontece o Encontro do Conselho Episcopal Regional Nordeste 2 (Conser) com membros das Pastorais Sociais da CNBB NE 2. Nesse evento, arcebispos, bispos e agentes de pastoral vão discutir o tema “Questões pastorais do Regional Nordeste 2”.

No mesmo horário, será promovido o seminário “Convivência com o Semiárido e Gestão de Recursos Hídricos”, no auditório da Diaconia, em Afogados da Ingazeira. O evento é aberto ao público em geral.

Às 8h30, o seminário “A experiência das mulheres na economia solidária, sustentabilidade ambiental e preservação da vida”, reunirá convidados na Secretaria de Assistência Social de Afogados da Ingazeira. Simultaneamente, agricultores do município de Mirandiba (PE) participam de uma visita de intercâmbio a uma comunidade rural de Carnaíba (PE) para conhecer experiências de agricultura familiar agroecológica.

A programação será retomada às 14h com a visita à Unidade de Conservação Ambiental da Matinha, em Carnaíba. Participam da agenda arcebispos, bispos, padres coordenadores de pastoral e agentes da Pastoral Social.

Às 16h30, o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) Genival Barros Júnior ministra palestra aberta ao público sobre o tema “As ameaças cotidianas à biodiversidade e à vida na casa que habitamos!”. A formação será no Cineteatro São José, em Afogados da Ingazeira.

Após a conferência, arcebispos, bispos, padres, diáconos, religiosas, religiosos, leigas e leigos sairão em caminhada em direção à Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios. No local, haverá a Celebração Eucarística de Lançamento Regional da CF 2025.

Sobre a CF

A Campanha da Fraternidade nasceu em 1964 por iniciativa de dom Eugênio de Araújo Sales, em Nísia Floresta, Arquidiocese de Natal (RN), como expressão da caridade e da solidariedade em favor da dignidade da pessoa humana, dos filhos e filhas de Deus. Assumida pelas Igrejas Particulares da Igreja no Brasil, a CF se tornou expressão de comunhão, conversão e partilha.

A Campanha tem como objetivos despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus; educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho; e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária.

Como gesto concreto, a CF convida a todos os fiéis a participarem da Coleta da Solidariedade no Domingos de Ramos, que este ano será celebrado no dia 13 de abril. Os recursos são destinados ao Fundo Nacional de Solidariedade para o financiamento de projetos de evangelização e assistência social em todo o Brasil.

Acesse o site campanhas.cnbb.org.br e saiba mais sobre a Campanha da Fraternidade.

(Fonte – CNBB NE2)