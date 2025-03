CF 2025: Um Caminho para a dignidade humana e a ecologia integral

Os temas da CF 2025 e a Ecologia Integral são abordados na ótica da espiritualidade ecológica que une o cuidado com a criação e o zelo pela vida humana.

Robson Ribeiro – Professor e teólogo

A sociedade contemporânea enfrenta um desafio crescente em relação à preservação da dignidade humana em um contexto marcado pelo individualismo e pela fragmentação das relações sociais. Neste cenário, a ética do cuidado surge como uma abordagem essencial para fortalecer os vínculos humanos e promover um mundo mais justo e solidário. Em sintonia com esse princípio, a Campanha da Fraternidade 2025, com o tema "Fraternidade e Ecologia Integral" e o lema "Deus viu que tudo era muito bom" (Gn 1,31), propõe uma reflexão sobre a responsabilidade coletiva na construção de uma sociedade baseada na solidariedade e no respeito à criação.

A ética do cuidado se fundamenta na responsabilidade, na empatia e no compromisso com o outro. Diferentemente de abordagens éticas centradas exclusivamente em princípios racionais e universais, essa perspectiva valoriza as relações humanas concretas e a interdependência entre os indivíduos. O cuidado não se restringe apenas ao âmbito interpessoal, mas também se estende às relações sociais e ecológicas, sendo um elemento essencial para a sustentação da dignidade humana.

Inspirada em valores cristãos, essa ética destaca o mandamento do amor ao próximo como eixo central, promovendo atitudes de solidariedade e compaixão. A Campanha da Fraternidade 2025 ecoa esse princípio ao enfatizar a necessidade de preservar a dignidade humana e a integridade do meio ambiente. Nesse sentido, a ecologia integral apresentada pela campanha sugere que o cuidado com a criação e com o próximo são inseparáveis, pois ambos refletem a bondade e a interdependência da obra divina.

Destarte os temas da CF 2025 e a Ecologia Integral são abordados na ótica da espiritualidade ecológica que une o cuidado com a criação e o zelo pela vida humana. Inspirada nos ensinamentos do Papa Francisco, a Campanha convida a humanidade a uma conversão ecológica que integre a fé e a ação, promovendo uma relação mais equilibrada e responsável com o meio ambiente.

Nesse contexto, a amizade social emerge como uma prática fundamental para o fortalecimento dos laços comunitários e a superação da indiferença. Inspirada pela doutrina social da Igreja, a amizade social consiste no compromisso de construir relações baseadas na inclusão, na justiça e na solidariedade. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, ressalta a necessidade de um amor que transcenda fronteiras e promova a cultura do encontro. Dessa maneira, a valorização da dignidade humana passa pelo reconhecimento do outro como irmão e pela disposição para um cuidado genuíno e transformador.

O zelo pela Mãe Terra representa outra dimensão fundamental da ética do cuidado, conectando-se diretamente à proposta da ecologia integral. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si', enfatiza a interdependência entre os seres humanos e o meio ambiente, propondo uma conversão ecológica que abarque tanto a justiça social quanto a sustentabilidade ambiental. A degradação da natureza não pode ser dissociada das desigualdades e das injustiças que afetam os mais vulneráveis. Assim, o cuidado com a criação não é apenas uma questão ambiental, mas também uma expressão do compromisso ético com as futuras gerações.

Atento a esta realidade, Francisco argumenta sobre a realidade que temos e a importância de cuidar do planeta e não os nossos desejos e/ou paixões como intuito de desrespeitar o ecossistema. “O meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas para a administrar em benefício de todos. Se não o fizermos, carregamos na consciência o peso de negar a existência aos outros.” (FRANCISCO, 2015, n. 95).

O Papa Francisco destaca a dimensão ética e coletiva do cuidado com o meio ambiente, reafirmando que ele não é propriedade privada, mas um bem comum que pertence a toda a humanidade. A citação ressalta a responsabilidade moral que cada indivíduo tem em administrar os recursos naturais de forma justa e sustentável, garantindo que sejam preservados para as gerações atuais e as que virão.

Portanto, a ética do cuidado e a promoção da dignidade humana constituem pilares essenciais para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. A Campanha da Fraternidade 2025 convida a uma reflexão profunda sobre a necessidade de integrar o cuidado nas relações humanas e na responsabilidade para com a casa comum. Ao cultivar a empatia, a responsabilidade e o compromisso com o outro e com o planeta, podemos trilhar um caminho que resgate a centralidade da fraternidade e da ecologia integral na busca pelo bem comum.