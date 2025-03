Cardeal Tempesta: Unidade e oração pela saúde do Papa Francisco

O Papa Francisco nos inspira com sua ternura, sua busca incessante pela paz e pela justiça, e seu olhar voltado aos pobres e marginalizados. Estamos unidos a ele na oração e busca da paz no mundo.

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist. - Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ

Desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco tem sido um verdadeiro pastor segundo o Coração de Deus. Com simplicidade, humildade e uma profunda compaixão pelos mais necessitados, ele nos ensina diariamente a viver o Evangelho na sua essência. Como São Paulo nos exorta, devemos sempre interceder por nossos pastores: “Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade” (1Tm 2,1-2).

A sua primeira visita internacional aqui na JMJ Rio 2013 foi reveladora dessa sua simplicidade e proximidade. Jamais esquecemos esse grande dom.

O caminho do Papa não é fácil. Guiar a Igreja em tempos de desafios exige coragem, paciência e uma fé inabalável. Ele enfrenta críticas, incompreensões e provações, mas segue firme em sua missão de conduzir o povo de Deus à luz do Evangelho. Seu compromisso com os mais vulneráveis, sua insistência na cultura do encontro e sua defesa incansável da dignidade de cada pessoa nos mostram que ele realmente segue os passos do Bom Pastor.

Além disso, o Papa Francisco tem sido um grande promotor da misericórdia e do perdão. Lembremos do ano da misericórdia, de seu lema episcopal e de seus ensinamentos sobre a a misericórdia. Ele nos ensina que a Igreja deve ser um hospital de campanha, acolhendo todos aqueles que estão feridos pelo pecado e pelas dificuldades da vida. Sua ênfase na confissão e no amor misericordioso de Deus nos lembra que ninguém está excluído da graça divina. Suas palavras e gestos nos mostram que a Igreja deve ser um lugar de acolhida e não de exclusão, um refúgio para aqueles que buscam esperança e renovação.

Outro aspecto marcante de seu pontificado é o cuidado com a criação. Inspirado em São Francisco de Assis, o Papa tem alertado sobre a necessidade de protegermos o meio ambiente e cuidarmos da casa comum que Deus nos deu. Sua Carta Encíclica Laudato Si’ nos convida a uma conversão ecológica, chamando-nos à responsabilidade de viver em harmonia com a criação e a zelar pelos mais pobres, que são os primeiros a sofrer com as um consequências da degradação ambiental.

Peçamos ao Senhor que o fortaleça, que lhe conceda saúde e discernimento, que o proteja dos ataques e incompreensões, e que seu coração continue ardendo com o fogo do Espírito Santo para guiar a Igreja com sabedoria e coragem. Que Maria, Mãe da Igreja, o cubra com seu manto e que possamos sempre corresponder ao seu apelo: “Rezem por mim!”.

A oração pelo Papa é um dever de todo cristão, pois ele carrega sobre os ombros a responsabilidade de pastorear a Igreja universal. Que possamos, com fé e devoção, oferecer-lhe nosso apoio espiritual, sabendo que, em suas intenções e súplicas, ele também reza por cada um de nós. Que o Espírito Santo continue iluminando seus passos, dando-lhe força para enfrentar os desafios e perseverança para levar adiante sua missão de amor e serviço.

Unamo-nos como comunidade cristã em um grande clamor pela saúde e missão do Papa Francisco. Que ele continue sendo um instrumento da paz de Cristo, promovendo a reconciliação entre os povos, defendendo os mais necessitados e anunciando incansavelmente a misericórdia divina. Que Deus o cumule de graças e que, sob a intercessão de São Pedro e de todos os santos, ele possa continuar guiando a Igreja com amor, esperança e fé inabalável. Estamos unidos na esperança da cura!