Cardeal Tempesta: Caminhemos juntos na esperança

Com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, tem início o tempo quaresmal, em que cada católico é convidado a se lembrar de que somos pó e para o pó voltaremos. A mensagem do Papa Francisco para a Quaresma.

Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist. - Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ

Como de costume, a Santa Sé publicou a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para a Quaresma do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. O tema, como não poderia ser diferente, tem estrita relação com o ano jubilar que estamos celebrando este ano. Toda a Igreja precisa caminhar unida para edificar, aqui na terra, o Reino de Deus. Nunca podemos perder a esperança em dias melhores. Por mais que todos digam que nada vai melhorar, o cristão é aquele que deve sempre manter a cabeça erguida e o olhar direcionado para a Cruz, de onde veio a nossa vitória.

Além do mais, o termo “caminhar juntos” está ligado ao sínodo que, recentemente, a Igreja viveu. No sínodo, todos são chamados a caminhar juntos: bispos, padres, diáconos e todo o povo de Deus. Na verdade, sempre uns precisam ajudar os outros, principalmente estendendo a mão aos que mais sofrem. A vocação da Igreja é essa: ser misericordiosa, a exemplo de Jesus, um ajudando o outro a caminhar, sem condenar nem julgar.

O Espírito Santo, que habita em nós e que recebemos no batismo, nos impulsiona a servir aos nossos irmãos. Não podemos nunca nos fechar em nós mesmos, mas estar atentos às necessidades do próximo e recorrer à misericórdia do Senhor. Eis o tempo propício, eis o tempo de conversão, em que devemos intensificar nossa oração, a caridade e o jejum e, a partir dessas práticas espirituais, nos aproximarmos mais de Deus e dos irmãos.

Com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, tem início o tempo quaresmal, em que cada católico é convidado a se lembrar de que somos pó e para o pó voltaremos. Ainda, quando o sacerdote coloca as cinzas em nossas cabeças, diz: “Convertei-vos e crede no Evangelho.” Em cada Eucaristia, recordamos o mistério pascal de Cristo, e ao longo do tempo quaresmal essa recordação fica mais evidente. O tempo da Quaresma não é um tempo triste ou de luto, mas um tempo em que temos a certeza de que Jesus morreu e ressuscitou por nós, e nos deixou o Espírito Santo para que, através dele, pudéssemos ser portadores da misericórdia e esperança, levando o amor de Deus ao próximo.

Neste ano de 2025, a Quaresma é enriquecida por causa da celebração do ano jubilar. A celebração da Quaresma recorda os quarenta anos que o povo de Deus passou no deserto até chegar à terra prometida e os quarenta dias que Jesus passou no deserto enfrentando as tentações. O lema deste ano jubilar é “Peregrinos de Esperança”, e nos faz recordar, de certo modo, a peregrinação do povo de Deus no deserto até chegar à terra prometida. Era um povo que, mesmo sofrido, tinha a esperança de que tudo iria ficar bem, pois o Senhor ia à frente deles. A passagem da escravidão para a liberdade.

O Santo Padre diz, na mensagem, que, ao recordar a peregrinação do povo de Deus rumo à terra prometida, podemos lembrar de tantos irmãos que sofrem sem casa, sem emprego, sem condições dignas de saúde e educação e que vivem sem rumo, muitas vezes perdendo a esperança na vida. Lembramos ainda de tantos irmãos que têm que fugir de sua terra natal por causa das guerras e conflitos. Rezemos por todos os países que sofrem com a guerra, para que o Senhor derrame a paz sobre nós.

O Papa Francisco faz ainda um apelo à conversão, que é o propósito desse tempo quaresmal. Ou seja, todos nós devemos ter um espírito de conversão, rezando por todos aqueles que passam necessidade, principalmente por esses irmãos que vivem nos países que estão em conflito. Seria um bom exercício, ao longo desta Quaresma, rezar por todos os que sofrem perseguição em qualquer parte do mundo e, desse modo, colocaremos em prática a caridade, um dos pilares da Quaresma.

Em segundo lugar, conforme já mencionamos, na mensagem o Papa fala sobre o espírito de solidariedade que cada um deve ter e o sentido de caminhar juntos. O Espírito Santo nos impele a sair de nós mesmos, a abandonarmos o egoísmo e a nos preocuparmos com o próximo. Conforme diz o Papa Francisco, em sua Carta Encíclica Fratelli Tutti, somos todos irmãos; por isso, se somos irmãos, devemos nos preocupar com o próximo. E, em outra Encíclica, a Laudato Si', nos recomenda que devemos cuidar da nossa casa comum, ou seja, cuidar do ambiente em que vivemos.

Por fim, como sinal de conversão nesta Quaresma, peçamos ao Senhor a graça de caminharmos juntos e sermos solidários com os irmãos em nossa casa, no trabalho e na comunidade. Ter o espírito de solidariedade e comunhão é começar a edificar, aqui na terra, o Reino de Deus.

No terceiro ponto da mensagem, o Papa nos fala da esperança, a esperança que devemos ter na promessa de que Deus nunca nos abandona e caminha conosco. A esperança cristã deve estar centrada na Cruz, de onde veio a nossa vitória, pois temos a certeza de que Jesus não ficou na Cruz, mas venceu a morte. O cristão deve ter a esperança na vida eterna, pois, do mesmo modo que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A fé e a esperança caminham juntas, pois, se não acreditarmos que Jesus ressuscitou, vã é a nossa fé e, de certo modo, duvidaremos da nossa própria ressurreição. Lembremos que o Papa assinou essa mensagem do Policlínico Gemelli onde está internado desde 14 de fevereiro. Continuemos a rezar pela recuperação da saúde do Santo Padre.

Celebremos com o coração cheio de confiança este tempo quaresmal e possamos nutrir em nós o espírito de solidariedade, esperança e confiança.