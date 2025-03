Cardeal Tagle participa das comemorações dos 100 anos da arquidiocese de Gdańsk

A arquidiocese de Gdańsk, na Polônia, está comemorando seu centenário, e um dos momentos marcantes dessa celebração foi a visita do cardeal filipino Luis Antonio Tagle. Durante sua estada, ele participou de diversas atividades voltadas aos padres, líderes leigos e voluntários, levando mensagens de fé, esperança e unidade.

Tomasz Zielenkiewicz

A visita do cardeal filipino Luis Antonio Tagle, pró prefeito do Dicastério para a Evangelização fez parte das comemorações do centenário da arquidiocese de Gdańsk. Tagle começou sua visita com um encontro especial na Catedral de Oliwa, onde conversou com os padres da arquidiocese sobre temas como o sacerdócio, a importância da esperança e o trabalho conjunto dentro da Igreja. Segundo o arcebispo de Gdańsk, dom Tadeusz Wojda essas palestras foram muito valiosas. "Ele fala de um jeito que toca o coração e faz a gente refletir profundamente", comentou.

Além dos encontros com os padres, o cardeal também visitou a Igreja do Espírito Santo, em Sopot, onde falou para líderes leigos sobre o papel de cada cristão na evangelização. Ele reforçou que todos são responsáveis por levar a mensagem de Cristo adiante, não apenas os sacerdotes.

Uma mensagem de fé e compromisso na Quaresma

Durante a Missa na Igreja do Espírito Santo, o cardeal aproveitou o período da Quaresma para reforçar a importância da penitência, da conversão e do compromisso com Cristo. Ele trouxe uma saudação especial do Papa Francisco e pediu que os fiéis rezassem pelo Santo Padre.

Após a celebração, o cardeal conversou com os participantes e compartilhou experiências sobre sua caminhada na Igreja. Ele destacou que o chamado para servir a Deus não é apenas uma missão dos padres, mas de todos os cristãos.

Inspiração para futuros sacerdotes

Outro momento especial foi o encontro com os seminaristas. O cardeal falou sobre a importância da preparação espiritual para o sacerdócio e incentivou os jovens a desenvolverem uma relação profunda com Jesus Cristo. Segundo o arcebispo Wojda, esse encontro foi essencial para a formação dos futuros padres, pois ajudou a fortalecer o compromisso deles com a missão de servir à Igreja.

A importância do voluntariado

No último dia de sua visita, o cardeal celebrou uma Missa especial para voluntários, principalmente aqueles que atuam na Caritas. Durante a celebração, ele ressaltou a importância do trabalho voluntário e disse que ser voluntário é levar esperança para quem mais precisa.

Ele compartilhou histórias de suas viagens e experiências pessoais, mostrando como pequenas ações podem fazer grande diferença na vida das pessoas. Para o arcebispo Wojda, essa mensagem foi fundamental para motivar os voluntários e reforçar o valor da solidariedade cristã.

Uma Igreja unida pelo Evangelho

Ao final da visita, o arcebispo de Gdańsk agradeceu a presença do cardeal Tagle e destacou que esse encontro foi uma grande oportunidade para lembrar que, mesmo com culturas e tradições diferentes, todos fazem parte da mesma Igreja. "O que nos une é Jesus Cristo e a esperança que temos n’Ele", afirmou.

As celebrações dos 100 anos da arquidiocese começaram no final de 2024 e seguirão ao longo de 2025. Entre os principais eventos, destacam-se a festa do padroeiro São Vojtech que se realizará de 11 a 17 de maio de 2025, e a comemoração oficial do centenário, marcada para 30 de dezembro de 2025.