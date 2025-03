Prêmio do governo para o cardeal Coutts: a alegria dos cristãos paquistaneses

Conferido o Sitara-e-Imtiaz, uma das mais altas honrarias civis do país, ao arcebispo emérito de Karachi. Reconhecido por sua extraordinária contribuição para a harmonia inter-religiosa e o bem-estar social. Padre Bonnie Mendes: “Ele sempre nos convidou a olhar para o bem que existe no Paquistão, mesmo nos momentos mais difíceis”

O cardeal Joseph Coutts, arcebispo emérito de Karachi, recebeu no domingo, 23 de março, o Sitara-e-Imtiaz, uma das mais altas honras civis do país, durante a cerimônia dos “Prêmios Civis do Paquistão”. O purpurado de 79 anos foi homenageado por sua extraordinária contribuição para a harmonia inter-religiosa, o bem-estar social e a comunidade cristã no Paquistão. O prêmio, que é a quarta maior honraria do Paquistão, foi conferido pelo governador de Sindh, Kamran Khan Tessori.

Felicitações ao purpurado pela honorificência

Coutts - que liderou a Arquidiocese de Karachi de 2012 a 2021 - foi um dos 104 paquistaneses e estrangeiros a quem o presidente Asif Ali Zardari concedeu prêmios nacionais. “Estou muito feliz”, disse o cardeal ao UcaNews. ”No entanto, isso não é nada histórico. Muitas pessoas, inclusive algumas religiosas, já receberam vários reconhecimentos”. Padres católicos, ativistas e assistentes sociais parabenizaram o cardeal Coutts e elogiaram o governo de Sindh por essa honra ao purpurado.

Dedicação inabalável à promoção da harmonia inter-religiosa

Yousaf Benjamin, diretor executivo da DIGNITY First e diretor administrativo da CYRIL News, parabenizou sua eminência por esse prestigioso prêmio do governo. Ele disse que esse prêmio é um testemunho de sua dedicação inabalável à promoção da harmonia inter-religiosa e de seus esforços incansáveis em servir a comunidade. “A decisão de homenagear o cardeal Coutts ressalta a importância de promover a unidade e a compreensão entre todas as comunidades”, acrescentou.

Promoção da paz e dos direitos das minorias no país

Aftab Mughal, diretor de “Preocupação com as minorias no Paquistão”, disse à agência AsiaNews: “Durante décadas, o cardeal trabalhou para trazer paz e união entre as comunidades minoritárias e majoritárias. Ele promoveu a paz, a justiça e os direitos das minorias no país. É um prêmio que destaca a presença dos cristãos paquistaneses em áreas sociais, como educação de qualidade, serviços de saúde e obras sociais. Esperamos que esse prêmio traga uma mudança positiva na sociedade e promova a coesão social e a harmonia entre as várias comunidades com base na cidadania e não na religião”.

Um momento de grande orgulho para a comunidade cristã

Falando à AsiaNews, Michelle Chaudhry, diretora da Cecil & Iris Chaudhry Foundation, disse: “Parabenizamos o cardeal Coutts: este é certamente um momento de grande orgulho para a comunidade cristã. Ele é um líder visionário e um ardente defensor da harmonia inter-religiosa e da tolerância: estamos muito satisfeitos que seus serviços tenham sido reconhecidos pelo governo do Paquistão”.

Um reconhecimento há muito esperado

Padre Bonnie Mendes disse à AsiaNews: “O Sitara-e-Imtiaz para o cardeal Coutts foi um reconhecimento há muito esperado. Uma universidade alemã já havia lhe concedido um prestigioso prêmio há dez anos. Ele nunca deixou de transmitir uma mensagem positiva sobre o país, mesmo quando os terroristas atacaram lugares como Shanti Nagar, Sangla Hill, Joseph Colony, a Igreja de Todos os Santos em Peshawar, Jaranwala e Sargodha. Ele sempre elogiou os homens e mulheres comuns do Paquistão”.

