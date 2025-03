Campanha Missionária: conheça o cartaz que vai animar as ações da Igreja

Com o tema “Missionários da esperança entre os povos”, escolhido pelo Papa Francisco em sintonia com o Jubileu da Esperança, e o lema “A esperança não decepciona” (Rm 5,5), a campanha convida os fiéis a serem portadores da esperança que vem de Cristo em meio às realidades do mundo.

Vatican News

As Pontifícias Obras Missionárias (POM) apresentam o cartaz que vai animar as ações da Campanha Missionária deste ano, um momento especial para fortalecer os laços de solidariedade e renovar o compromisso da Igreja com a missão evangelizadora. A organização da Campanha Missionária, que realiza-se sempre no mês de outubro, é uma parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB).

Com o tema “Missionários da esperança entre os povos”, escolhido pelo Papa Francisco em sintonia com o Jubileu da Esperança, e o lema “A esperança não decepciona” (Rm 5,5), a campanha convida os fiéis a serem portadores da esperança que vem de Cristo em meio às realidades do mundo. Durante esse período, paróquias, escolas e comunidades católicas promovem diversas atividades, como celebrações, formações, novenas e experiências missionárias.

Além de sensibilizar para a importância da missão, a campanha também tem um papel fundamental na arrecadação de fundos. As doações recebidas possibilitam a manutenção de projetos através do Fundo Mundial de Solidariedade, colaborando com o papa em projetos de evangelização, educação, saúde e no desenvolvimento comunitário, levando assistência a quem mais precisa.

Campanha Missionária 2025

Conheça a nova arte da CM25

A arte da Campanha Missionária 2025 nos convida a entrarmos no barco missionário que parte em direção aos povos de todo o mundo, sendo missionários e missionárias da esperança. Entenda a construção conceitual desta arte:

O barco e a cruz

A logo do Jubileu da Esperança traz a imagem dos diferentes povos formando um barco onde a cruz de Cristo é o elemento principal, sendo a vela e a âncora. Em comunhão com esta mesma imagem, apresentamos um barco que vai em direção aos povos, onde Cristo é a força que nos impulsiona e âncora que nos mantém confiantes. A construção original da arte do jubileu trabalha a ótica externa deste barco. Nesta proposta para a CM25 partimos da ótica de quem se lança para a outra margem do rio e está dentro do barco com Cristo vivendo a missão. Em sintonia com a arte do Jubileu, a cruz representa Cristo que é o motivo da esperança e a força que impulsiona a missão.

O horizonte

A linha do horizonte apresenta o contexto das periferias e das florestas, lembrando as diferentes realidades geográficas, sociais e existenciais de missão. A arte nos lembra a comunhão com a Campanha da Fraternidade e o tema “Fraternidade e Ecologia Integral”.

Os povos

O mosaico de rostos de pessoas de diferentes idades, etnias e culturas destaca a universalidade da missão e a ideia de acolhimento entre os povos. A experiência missionária acontece em um movimento de dupla via: ao mesmo tempo em que o missionário parte ao encontro dos povos para anunciar o Evangelho, ele também se abre à riqueza cultural, espiritual e humana daqueles que encontra. Nesse encontro, não há apenas uma transmissão unilateral da fé, mas um intercâmbio profundo, onde o missionário se deixa tocar e transformar pela vivência, sabedoria e expressões de fé do povo que acolhe sua presença. Assim, a missão se torna um caminho de mútua evangelização, em que tanto quem anuncia quanto quem recebe é convidado a crescer na fé e no amor de Deus.

A paleta de cor

A cor predominante é o verde, que simboliza esperança e renovação. Isso reforça a mensagem central da CM25 e do Jubileu da Esperança.

Fonte: POM