Caminho Neocatecumenal celebra 40 anos no Rio Grande do Sul

No último sábado, 22 de março, a Arquidiocese de Porto Alegre celebrou os 40 anos de presença do Caminho Neocatecumenal no estado do Rio Grande do Sul. A ocasião foi marcada pela solene Celebração Eucarística presidida por Dom Jaime Spengler, Cardeal Arcebispo de Porto Alegre, e concelebrada por Dom Dadeus Grings, Arcebispo Emérito de Porto Alegre, e Dom Jaime Pedro Kohl, Bispo de Osório. A celebração, realizada na Paróquia São Vicente de Paulo, em Cachoeirinha, reuniu diversos presbíteros e fiéis pertencentes às comunidades neocatecumenais. Em torno de 400 neocatecumenos estiveram presentes de diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul, cada qual membro de uma comunidade que realiza uma caminhada de renovação batismal, celebrando constantemente um tripé: a celebração da Palavra, a celebração da Eucaristia e uma convivência mensal.

Também estiveram presentes no evento a equipe de catequistas itinerantes responsável pelo Caminho Neocatecumenal no Brasil, Pe. José Folqué, Raúl Viana e Toña Santiago e a equipe responsável pelo Caminho no Rio Grande do Sul, composta por Padre Sebastião de Matos, Mirella Berti Torres e Samuel Proaño Herrera.

O Caminho Neocatecumenal é reconhecido pela Igreja como um itinerário de formação cristã válido para os tempos atuais e tem servido ao episcopado como uma modalidade diocesana de redescobrimento das riquezas do Batismo. Inspirado na vivência em pequenas comunidades, à semelhança da Sagrada Família de Nazaré, o Caminho iniciou sua missão no Rio Grande do Sul em 1984, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Porto Alegre, confiada aos cuidados pastorais dos Padres Palotinos.

Durante a homilia, o Cardeal Dom Jaime Spengler ressaltou que Deus se manifesta na história, estando presente no cotidiano de cada pessoa e na vida da comunidade. Ele convidou os fiéis a darem graças pelo caminho percorrido ao longo desses 40 anos e a pedirem a graça de serem, no mundo, aquilo que a Igreja é chamada a ser: sal, luz e fermento.

“Na Igreja, todo carisma tem o seu lugar. Os carismas formam a grande sinfonia. Para que essa sinfonia possa se expressar na sua grandeza, dignidade, beleza e verdade, cada um precisa, de alguma forma, fazer o que lhe compete. Todos nós estamos a caminho e, para que a orquestra, por assim dizer, possa executar a obra que lhe compete, que não percamos jamais o senso de pertença, de comunhão e a disposição para a missão”, destacou o Arcebispo. Na acolhida inicial falou que “recentemente se falava da sociedade do cansaço, e hoje se fala da sociedade do medo: medo de enchente, da tragédia climática, medo de doença, medo de assalto... a sociedade está doente e nós somos chamados a ser ‘peregrinos de esperança’... Esperança que é uma pessoa e nós somos chamados a sermos sinal dessa Pessoa de Esperança que nos orienta a fazer nossos os sentimentos dEle”. Na homilia, recordou palavras de São Paulo nos Atos dos Apóstolos que está num prefácio da Sagrada Liturgia: “nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Portanto, nós só vivemos, porque Deus é; nós só nos movemos porque Deus é; nos só existimos porque Deus é”. Lembrou o tempo quaresmal de conversão, que apontou o Evangelho (“se não vos converterdes perecereis todos”) e cuidarmos para “não nos perverter ou perverter o Evangelho”. “O Evangelho de hoje, na parábola da figueira, nos solicita a misericórdia e a paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso”.

Dom Jaime Pedro Kohl, Bispo de Osório, também parabenizou pelos 40 anos: “Obrigado pela vossa persistência. Eu sei que não é fácil fazer todo esse Caminho, mas parabéns pela vossa disposição! Sigam em frente! Que Deus abençoe e ilumine os vossos passos e essa vossa experiência que trazeis para a Igreja do Rio Grande do Sul, dessa forma de celebrar, de viver. Mantenham vivo o aspecto da missão. Sei que vocês têm a dinâmica de sair, de ir ao encontro, a itinerância, ‘peregrinos de esperança’. Que seja realmente um momento de graça”.

Antes da benção final da Santa Missa festiva dos 40 anos celebrativos, o casal Gleison Luciano e Claudia da Silva Rodrigues, em nome de todas as comunidades, testemunhou a importância do carisma na sua vida de casal, que são abertos à vida, vivência de fé numa pequena comunidade, que “mantém de pé para não cairmos”, lembrando a segunda leitura da liturgia do Terceiro domingo quaresmal. Entregaram um presente ao Cardeal Dom Jaime, uma bela cruz de madeira, recordando o lema episcopal do Arcebispo: "In Cruce Gloriari", que significa "Gloriar-se na Cruz".

A celebração dos 40 anos foi adiada em um ano devido às severas inundações que assolaram o Estado em maio de 2024, numa das tragédias climáticas de maior intensidade jamais vista no país. Mas, dentro de desafios, há vitórias a celebrar! A trajetória do Caminho Neocatecumenal no Rio Grande do Sul tem sido marcada por inúmeros frutos: famílias reconstruídas e abertas à vida, jovens que, diante dos desafios da modernidade, encontram na escuta da Palavra de Deus em comunidade um caminho seguro para discernir sua vocação. São dessas comunidades que nascem vocações para a Nova Evangelização, em missão Ad Gentes querida pelo concilio Vaticano II, levando o amor e a salvação de Jesus Cristo a todos os lugares do mundo.

Presença no Brasil

Em 2024, o Caminho Neocatecumenal celebrou 50 anos de presença no Brasil. Para marcar a data, foi realizada uma grande celebração no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida no da 14 de julho.

Este itinerário de formação cristã teve início no ano de 1964, em Palomeras Altas, periferia de Madri, Espanha, com Kiko Argüello e a Serva de Deus Carmen Hernández que, com os pobres que ali viviam, formaram a primeira comunidade Neocatecumenal.

Com o apoio da Igreja, através dos Bispos, este itinerário foi se expandindo por todo o mundo. Os estatutos do Caminho Neocatecumenal foram aprovados definitivamente em 2008, no pontificado de Bento XVI.

