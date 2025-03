Itália, Mensagem dos bispos para 1º de Maio: é necessária uma nova aliança social

“A economia e as leis do mercado não devem passar por cima de nossas cabeças e nos deixar impotentes”, escreve a Conferência Episcopal Italiana no texto divulgado em vista do Dia do Trabalhador deste ano com o tema: “Trabalho, uma aliança social que gera esperança”

Vatican News Ouça e compartilhe “O mercado somos nós: quer quando somos empresários e trabalhadores, quer quando promovemos e vivemos um consumo crítico”. É um apelo à responsabilidade lançado pela Conferência Episcopal Italiana (CEI) em sua mensagem para 1º de maio, na qual denuncia como o “trabalho precário”, a discriminação contra as mulheres, a exploração dos imigrantes, os acidentes de trabalho e o descompasso, ou seja, o descompasso entre oferta e demanda que afeta os jovens, ainda estão presentes. Trabalho é esperança Os bispos enfatizam que a “mão invisível” do mercado “não é suficiente para resolver os graves problemas que estão sendo discutidos hoje”. “É a nossa mão visível que deve completar a obra de concriação de uma sociedade justa e solidária e continuar semeando a esperança”. A CEI, lembrando a Bula do Papa Francisco para a proclamação do Jubileu, Spes non confundit, recorda que “a proteção, a defesa e o compromisso com a criação de um trabalho livre, criativo, participativo e solidário constituem um dos sinais tangíveis da esperança”. Novas formas de trabalho A experiência da pandemia, escreve a CEI, nos deu uma forma de trabalho na qual é possível combinar em muitas circunstâncias o trabalho presencial e a distância, aumentando nossa capacidade de conciliar a vida profissional e a vida de relacionamentos, sobretudo no chamado smart-working, mas também arriscando o empobrecimento das relações humanas entre os trabalhadores e as próprias relações familiares. A crise demográfica Para os bispos, um efeito estrutural e fundamental está sendo exercido pela grave crise demográfica, como resultado da qual veremos a maior geração deixando o mercado de trabalho nos próximos anos, sendo progressivamente substituída por um número cada vez menor de jovens. Ao mesmo tempo, algo paradoxal está acontecendo, ou seja, a exploração dos irmãos imigrantes, “esquecendo que sua presença pode ser um motivo de esperança para nossa economia, mas somente se eles forem integrados de acordo com parâmetros de justiça”. Competição global Em segundo plano está a dura “lei da gravidade” da concorrência global, pela qual as empresas procuram se instalar onde os custos são mais baixos. “E isso alimenta uma espiral descendente sobre o custo e a dignidade do trabalho”, enfatiza a Conferência Episcopal Italiana. O trabalho pobre Se os dados estatísticos sobre o desemprego, que está caindo drasticamente, poderiam estimular o otimismo, “sabemos, ao contrário, que por trás das pessoas formalmente empregadas há um trabalho pobre”. Devemos considerar a situação das mulheres, “que em algumas áreas são penalizadas não apenas com salários mais baixos, mas também com a ausência de garantias durante a gravidez e a licença maternidade”. Segurança no trabalho Por fim, “não haverá justiça plena sem segurança no trabalho, cuja falta ainda faz tantas vítimas”. “Para dar esperança, precisamos reverter essas tendências: esse será um dos sinais mais relevantes do Jubileu”, também empregando os recursos disponíveis “em formas de previdência e seguro que estejam atentas às emergências de saúde e familiares”. Outro sinal de esperança é “a criação de relações virtuosas entre empregadores e trabalhadores, em que o diálogo, o reconhecimento e os mecanismos de participação alimentam a confiança e a cooperação, colocando em ação as motivações mais profundas da pessoa e aumentando a força da empresa e a qualidade do trabalho”. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui