Carlassare: o Sudão do Sul continua esquecido e explorado

Na nação africana, os confrontos entre tropas regulares e milícias não cessam. O bispo de Bentiu, Christian Carlassare, pede paz, trabalho e diálogo social, ao mesmo tempo que denuncia o abandono da Comunidade internacional. "As igrejas no país", reitera, "estão unidas ao Papa neste momento de fraqueza física".

Massimiliano Menichetti

O Estado mais jovem do mundo, o Sudão do Sul, corre o risco de afundar mais uma vez no abismo da violência sem fim. Há meses, as Forças de Defesa do Povo do Sudão do Sul (SSPDF), lideradas pelo presidente Salva Kiir, e a milícia White Army, afiliada ao Movimento de Libertação do Povo Sudanês, em Oposição (SPLA-IO), ligado ao primeiro vice-presidente Riek Machar, se enfrentam. A república, nascida, em 2011, após décadas de conflito, já viveu o horror da guerra civil entre 2013 e 2018, uma situação que agora parece estar tomando forma novamente. As eleições previstas para dezembro de 2024 foram adiadas para o final de 2026 e os acordos de paz assinados em 2018 podem fracassar. Para o bispo de Bentiu, dom Christian Carlassare, é preciso construir a paz e dar novamente esperança à população.

Excelência, o Sudão do Sul desapareceu mais uma vez do radar internacional. Ele literalmente está sobre o petróleo e ainda assim é um dos países mais pobres do mundo. Como isso é possível?

Provavelmente continua entre os países mais pobres porque é esquecido e abandonado pelo interesse e apoio internacional, ao mesmo tempo em que é vítima da dinâmica global de exploração de recursos, principalmente o petróleo no momento, mas também outros recursos. Tudo isso é agravado pelo fato de que as instituições ainda são precárias e incapazes de apoiar os cidadãos e garantir o Estado de Direito.

Como a população vive a situação atual?

A população tende a viver a situação com resignação. Em última análise, nunca conheceu instituições capazes de garantir o diálogo social, a resolução de conflitos sem o uso da violência e a estabilidade econômica que favoreça o empreendedorismo, para que o trabalho produza riqueza e desenvolvimento. A população geralmente vive de expediente e quem se enriquece o faz porque aproveita a ocasião, às vezes de maneira muito questionável. A maioria confia na ajuda humanitária como uma oportunidade importante, mas, neste momento, até mesmo essa ajuda humanitária está sendo questionada.

As eleições foram adiadas, mas são essenciais para relançar o país…

São um exercício importante no processo de democratização do país. Elas são previstas pelo Acordo de Paz como o ápice do processo, após a implementação de muitas outras Resoluções. Uma dessas Resoluções é, por exemplo, a da unificação do exército nacional, pondo fim às muitas milícias que respondem a vários líderes ou grupos.

Nos últimos anos, houve a tentativa de convocar recrutas para treinamento, mas nunca se conseguiu posicioná-las em todas as regiões do Sudão do Sul. Por quê?

Ainda existem grupos armados que não respondem ao Estado-Maior; continua havendo uma tribalização desses grupos armados: aqui está o problema! E a política parece estar envolvida, porque os utiliza quando possível, mesmo não tendo controle total sobre eles. Porque é isso que acontece com a violência: uma vez que se usa, não se tem mais controle sobre o que a violência pode fazer dentro de um país. De fato, nestes dias estamos acompanhando com preocupação a ação do governo para mudar o batalhão presente em Nassir. Nessa tentativa, entrou em conflito com a milícia local, conhecida como White Army (Exército Branco), formada por jovens recrutas de grupos de oposição ao governo.

O que desencadeou o conflito?

O motivo desse confronto parece ser a presença, junto com soldados do governo, de outra milícia oposta à local. Estamos recebendo notícias de confrontos que estão ocorrendo devido à miopia de quem está no comando, que é incapaz de dialogar antes de tomar decisões. Portanto, os mal-entendidos que existem na capital se traduzem em confrontos nos territórios, porque não se fala a mesma língua e não há a mesma compreensão dos problemas que as populações locais vivem ali no território onde estão inseridas.

Voltemos às eleições. Por que o adiamento para 2026?

É preciso entender se realmente há vontade de ir a eleições ou se, mesmo no ambiente político, há simplesmente uma vontade de manter a situação atual com seus equilíbrios: e, na verdade, equilíbrios muito instáveis, mas equilíbrios mesmo assim. Acredito que a questão para os nossos governantes é justamente como é possível, hoje, manter o país unido nesta situação de crise econômica tão grave, tentando não manter os mesmos grupos políticos ou grupos no poder, mas sim ter como administradores do país pessoas competentes e capazes de responder às graves situações que ocorrem em todos os níveis: segurança, desenvolvimento econômico, saúde, educação; onde os Ministros responsáveis ​​sejam realmente capazes de implementar um caminho que leve o país a ser melhor do que é agora.