Benim: as crianças que já nascem com um martelo na mão

Em um livro de Pe. Ennio Stamile, presidente da associação de voluntariado “San Benedetto Abate”, a história das dificuldades dos pequenos quebradores de pedra e o trabalho daqueles que os ajudam a ir à escola: “lá, a única forma de sustento é o granito, então as crianças são forçadas, por razões de pobreza, a quebrar pedras a partir dos dois anos de idade”.

Giada Aquilino - Vatican News

Uma infância feita de “pedras para esmagar”, “escola para frequentar”, “comida para prover”. É assim que vivem, em meio ao trabalho e à pobreza, as crianças quebradeiras de pedras do Benin, cuja condição se torna “carne viva” no livro LAZARE - Sogni di un concasseur (Roma, Castelvecchi Editora, 2024, 123 páginas, 16,50 euros), de Pe. Ennio Stamile, pároco de San Paolo Apostolo, em Praia a Mare, e presidente da associação de voluntariado “San Benedetto Abate”, que fundou em 2007 e atua na Calábria, na Itália, e também na África.

"Conheci Lazare há dois anos, quando ele tinha 13 anos, durante uma viagem”, lembra o sacerdote em uma conversa com a mídia do Vaticano, "pois a associação também nos levou ao mosteiro cisterciense de Kokoubou, onde tive a oportunidade de conhecer o padre Jean", outra figura-chave no relato do Pe. Stamile. Lazar, por outro lado, vive em Paouignan, um vilarejo onde “você nasce com um martelo na mão”, observa o autor. Lá, a única forma de sustento é o granito, de modo que as crianças são forçadas, por motivos de pobreza, a quebrar pedras a partir dos 2 anos de idade”.

Uma realidade particularmente difundida na área montanhosa de Dassa, na parte sul do país africano, onde o sustento dos habitantes de vilarejos inteiros vem justamente do trabalho dessas crianças, ao lado do dos adultos: todos os dias elas reduzem as pedras em muitos pequenos fragmentos, que depois são vendidos à indústria da construção para a produção de concreto armado, em uma nação que, na lista de estados por índice de desenvolvimento humano, a ONU colocou em 173º lugar entre 193 em 2024.

Crianças acostumadas à dor

“Elas trabalham algumas horas no início da manhã, das 5h às 7h, depois”, explica ele, ”se preparam para a escola e, à tarde, voltam a trabalhar das 15h às 18h30, mais ou menos. Os adultos quebram as pedras maiores, e as crianças, as menores. Um quintal de pedra britada tem um valor equivalente a cerca de 1,50 euros. É necessário cerca de um dia de trabalho para três a quatro pessoas, incluindo crianças, para produzi-lo, e o lucro vai para a família. Para o vilarejo de Paouignan, acrescenta o Pe. Stamile, “é um meio de vida”: as crianças “não sabem que são escravas desse trabalho, porque são ‘educadas’ desde muito pequenas para fazê-lo, assim como estão ‘acostumadas’ com a dor que pode resultar de um golpe de martelo em uma mão ou em uma perna: a dor é até considerada uma espécie de ‘educação’ para o trabalho”.

As croamãs em Benin

A importância da escola

É nesse contexto, portanto, que “a escola tem uma tarefa muito importante, especialmente nessas latitudes”. O Pe. Jean, que supervisionou pessoalmente a construção de uma escola na área de Kokoubou, a cerca de 300 km de Paouignan, em direção ao centro-norte do Benin, em uma área conhecida pela produção de manteiga de karité, processada pelo “San Benedetto Abate” para a comercialização de produtos cosméticos no comércio justo, outra das muitas atividades realizadas pela associação voluntária para apoiar projetos humanitários, entendeu bem isso: “trabalhamos no Benin e agora também na Tanzânia, no campo da cultura e da solidariedade. Lidamos com formação, principalmente com escolas - estamos iniciando uma em Aguégué, uma das aldeias pantanosas, sobre palafitas, no sul do Benin, nascida na primeira metade do século XVIII para escapar do comércio de escravos - e com saúde, com um centro de diálise no hospital diocesano de San Marco Argentano-Scalea, em colaboração com a diocese local e a de Porto-Novo, no Benin. Também cuidamos de um orfanato no vilarejo de Sakété, também no Benin, dirigido por freiras agostinianas”.

A beleza da Igreja africana

Quando conheceu o Pe. Jean, o Pe. Stamile diz que ficou impressionado principalmente com a “leveza com que o monge cisterciense se apresenta, fala, caminha, sempre descalço: parece que no solo vermelho da África ele quase pode voar. Sua forma de leveza é dada por uma profunda maturidade espiritual, alcançada em décadas de oração e proximidade com o povo africano”, ao entender que é essencial ‘dar a possibilidade’ às crianças de frequentar a escola, onde o analfabetismo ‘atinge cerca de 50% das crianças’. “Lazar, como todos os seus colegas, precisa de mestres, professores, mas as comunidades paroquiais também são importantes para eles, porque na África há realmente uma presença cristã que libera a beleza e o frescor de uma Igreja jovem, uma Igreja viva, na qual”, garante o autor do livro, ‘se redescobre um sentido de alegria, fraternidade e partilha que só pode ser experimentado na África’.