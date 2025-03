Argentina: Quaresma tempo de conversão e renovação

Diocese de La Rioja e a Quaresma: "uma autêntica conversão para a renovação da nossa vida e das nossas comunidades".

Vatican News

“Iniciamos o período da Quaresma em pleno ano jubilar, durante o qual devemos procurar colocar em prática as conclusões do Sínodo sobre a sinodalidade na Igreja”: é o que declarou dom Dante Braida, bispo de La Rioja, ao convidar toda a população a viver este tempo como “autêntica conversão para a renovação da nossa vida e das nossas comunidades. Com a Quaresma iniciamos o ano pastoral, no contexto de um aprofundamento da dimensão sinodal da Igreja, em um clima permeado pelo Ano Jubilar”.

“Nesta Quaresma, - continua o bispo em sua mensagem à diocese, - Deus nos pede para verificar se em nossas vidas, em nossas famílias, onde trabalhamos, nas comunidades paroquiais ou religiosas, somos capazes de caminhar com os outros, ouvir, superar a tentação de nos fechar em nossa autossuficiência, cuidando apenas de nossas necessidades. Perguntemo-nos, diante do Senhor, se somos capazes de trabalhar juntos, como bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e leigos, ao serviço do Reino de Deus; se tivemos uma atitude acolhedora, com gestos concretos, com as pessoas que vêm até nós e com as que estão longe; se fazemos com que as pessoas se sintam parte da comunidade ou se as marginalizamos”.

Dom Dante Braida insiste: “Façamos esta viagem juntos, em consonância com a mensagem do Papa Francisco para este tempo litúrgico. Os cristãos são chamados a caminhar juntos, nunca como viajantes solitários. O Espírito Santo nos impele a sair de nós mesmos para ir em direção de Deus e dos irmãos, sem nos fecharmos em nós mesmos”.

“Precisamos viver este tempo da Quaresma, que nos conduz à Páscoa, com esperança, guiados pelo Espírito Santo para uma conversão profunda. Iluminados pelos textos do Evangelho diário e pelos ensinamentos do Papa Francisco, segundo a sua mensagem, cujo lema é "Caminhemos juntos na esperança". Ao mesmo tempo, caminhemos juntos na missão que o Senhor confia a cada um de nós, para que este seja um ano pastoral fecundo".

Dom Dante Braida recorda também que este ano a diocese se prepara para comemorar o 50º aniversário dos martírios, causados pela ditadura militar, (após o golpe de 24 de março de 1976) do bispo de La Rioja, Dom Enrique Angelelli; do franciscano conventual, Frei Carlos de Dios Murias, que, depois, foi ordenado sacerdote pelo próprio bispo Angelelli; do sacerdote missionário francês, em La Rioja, Padre Gabriel Longueville, e do catequista Wenceslau Pedernera. “Esta, segundo Dom Braida, será uma ocasião para refletirmos sobre o testemunho de suas vidas e dos ensinamentos do bispo Enrique, sobretudo, os que se referem aos diferentes aspectos da Igreja sinodal”.

“O Ano Jubilar, cujo lema é ‘Peregrinos da Esperança’ - conclui dom Dante Braida -, nos convida a fixar o olhar em Jesus, causa da esperança que não decepciona, e a viver um caminho de conversão pessoal e comunitária, que nos leve a ser mensageiros de esperança em todo o tempo e lugar”.

Fonte: Agência Fides