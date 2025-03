Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus rezam pelo Papa Francisco

Em São Paulo, durante encontro das superioras, assessoras e animadoras vocacionais, em clima de profunda oração e comunhão, rezaram pelo Papa Francisco, suplicando a Deus, pela intercessão da Bem-aventurada Clélia Merloni, o dom da saúde ao Pontífice. Já os alunos do Colégio São Francisco, de Bauru, escreveram intenções de orações, como a prece pelo dom da saúde do Pontífice.

O Papa Francisco está internado no Hospital Gemelli, de Roma, há quase um mês e as iniciativas de oração pela sua recuperação são multiplicadas diariamente, inclusive no Brasil. No último domigo (09/03), por exemplo, as Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus realizaram um momento celebrativo especial em São Paulo durante a reunião das superioras, assessoras e animadoras vocacionais. Na ocasião, em clima de profunda oração e comunhão, rezaram pelo Papa Francisco, suplicando a Deus, pela intercessão da Bem-aventurada Clélia Merloni, o dom da saúde ao Pontífice. O encontro, marcado pela espiritualidade e unidade, reafirmou o compromisso do Instituto com a Igreja e com a missão evangelizadora, demonstrando a força da oração comunitária na vida eclesial.

Além disso, na segunda-feira, 10 de março, data marcada pela comemoração do nascimento da Bem-aventurada Clélia Merloni, as Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus realizaram um momento de adoração eucarística. Na oportunidade, em atitude de fé e devoção, também rezaram de modo especial pelo Papa Francisco, pedindo a Deus que o sustente e fortaleça em sua missão: "que a intercessão da Bem-aventurada Clélia Merloni alcance do Coração de Jesus as bênçãos necessárias para a saúde e fortalecimento do Papa Francisco em sua missão de guiar o povo de Deus".

A intenção de oração das crianças pelo Papa

Os alunos do Colégio São Francisco, de Bauru, que faz parte da Sagrado Rede de Educação, também realizam um momento de adoração eucarística pelo Papa Francisco. Em 7 de março, primeira sexta-feira do mês e dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, os alunos de ensino fundamental de 1° a 3° ano, com faixa etária de 7 a 9 anos, participaram de um especial momento de adoração eucarística.

Durante essa experiência de fé e espiritualidade, os estudantes foram incentivados a escrever suas intenções de oração, expressando pedidos e agradecimentos a Deus. Com corações cheios de esperança e amor, uma das intenções destacadas pelas crianças foi a prece pelo dom da saúde para o Papa Francisco: "esse gesto espontâneo e sincero das crianças demonstra a força da oração e a importância de cultivar nos pequenos valores como a solidariedade e o amor ao próximo. Que o Sagrado Coração de Jesus continue iluminando e fortalecendo o Santo Padre em sua missão de guiar a Igreja".