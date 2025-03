Jerusalém - Terra Santa

Apoiar os cristãos na Terra Santa: um ato de misericórdia

Desde a sua fundação, a Custódia da Terra Santa entendeu que a sobrevivência dos cristãos em sua terra não pode ser garantida apenas com a proteção dos santuários. Por esse motivo, foi uma das primeiras a criar escolas no Oriente Médio, fazendo da educação o centro de sua missão. Um compromisso com a preservação da identidade cristã, o fortalecimento da fé e a construção de uma sociedade capaz de enfrentar os desafios do tempo.

Jerusalém – Christian Media Center Por mais de 800 anos, os frades franciscanos têm sido a presença viva da Igreja na Terra Santa. Guardando os seus santuários, preservando a sua herança espiritual e apoiando os cristãos locais com dedicação. Apesar dos conflitos e transformações, continuam testemunhando incansavelmente o Evangelho e trabalhando pela dignidade de cada pessoa. Através das instituições por eles fundadas, escolas e hospitais, entre outras, ajudam os necessitados e mantém viva a identidade cristã na terra de Cristo. Assim, continuam alimentando a luz da esperança, para que a voz de Cristo permaneça viva na terra que acolheu seus primeiros passos. Fr. TONY CHOUKRY, ofm, Ecônomo da Custódia da Terra Santa Estamos no Campo dos Pastores, onde o Senhor enviou os anjos aos pastores para anunciar a Boa Nova, trazendo o verdadeiro anúncio, o anúncio da salvação, de uma nova era de vida, plena de alegria, longe das sombras. Neste ano, pedimos novamente a sua generosidade para com o povo desta terra, que sofre e passa momentos difíceis. Os santuários estão vazios, porque a guerra fechou tudo; mas esperamos que em breve tudo volte à normalidade. Fr. SANDRO TOMAŠEVIĆ, ofm, Diretor do Lar das Crianças – Belém Estamos no Lar das crianças em Belém, uma das muitas obras sociais da Custódia. Mantemos esta obra aqui, há mais de 17 anos, na cidade onde Jesus nasceu. Moramos aqui e cuidamos dessas crianças, mais de 30. E eu - como membro discreto da Custódia – vos convido a mostrarem o vosso apoio e amor por essas crianças, pelos cristãos, um apoio que pode chegar a nós através da coleta da Sexta-feira Santa. Uma doação especial, em favor das diversas obras sociais mantidas pela custódia. Desde a sua fundação, a Custódia da Terra Santa entendeu que a sobrevivência dos cristãos em sua terra não pode ser garantida apenas com a proteção dos santuários. Por esse motivo, foi uma das primeiras a criar escolas no Oriente Médio, fazendo da educação o centro de sua missão. Um compromisso com a preservação da identidade cristã, o fortalecimento da fé e a construção de uma sociedade capaz de enfrentar os desafios do tempo. Fr. TONY CHOUKRY, ofm, Ecônomo da Custódia da Terra Santa Quando vou para outros lugares, as pessoas me perguntam: por que reformar uma escola em Belém, enquanto o país está marcado pela guerra e há risco de o conflito se alastrar? Fazemos isso porque queremos, antes de tudo, criar condições de trabalho para que as pessoas possam permanecer em suas terras. Em segundo lugar, queremos oferecer aos alunos um ambiente adequado para receber sua educação. Além disso, queremos afirmar fortemente que os cristãos permanecerão aqui. Este é um pacto que fizemos juntos e esperamos que vocês possam nos ajudar a mantê-lo. Nós, como frades, podemos ir embora, mas os cristãos permanecerão. Fr. TONY CHOUKRY, ofm, Ecônomo da Custódia da Terra Santa Também neste ano somos chamados a reviver novamente o mistério da nossa salvação, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Este período da Quaresma é um momento importante para retornar ao Senhor, ouvir suas palavras e ajudar os necessitados. Mais uma vez pedimos sua caridade fraterna, sua manifestação de ajuda e solidariedade aos cristãos da Terra Santa, através da coleta na Sexta-feira Santa. A coleta da Sexta-feira Santa não se destina somente aos lugares santos, mas uma grande parte é destinada à apoiar as pessoas, as pedras vivas que estão aqui. O período da Quaresma é coroado por obras de caridade e entre as mais nobres está o apoio aos cristãos que vivem em dificuldade na terra de Cristo.