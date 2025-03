Antonio Cardoso na Amazônia

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "O viajante"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “. E isso fez de mim o que eu sou hoje, um missionário…”

Vatican News Essa história, que mais se parece com a realidade de tantos jovens, especialmente nos dias de hoje, onde há tanta facilidade para sair de casa, de ver as suas realidades, sonhar os seus sonhos. Eu não esqueço quando eu saí de casa e vim para São Paulo, lá do sertão. Olhava para aqueles arranha-céus de São Paulo e pensava como: 'Jesus o que vai ser de mim aqui?' Mas ao mesmo tempo eu olhava para dentro do meu coração, não para dentro da minha mala. Não tinha trazido nada que fosse interessante, só algumas poucas roupas. Mas quando eu olhava para dentro de mim mesmo eu lembrava da força que eu trazia em si, iluminada pelo amor dos meus pais. E isso fez de mim o que eu sou hoje, um missionário… A CANÇÃO O VIAJANTE / Autor: Giosy Cento / Versão: Padre Zezinho, SCJ