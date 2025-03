Evangelho do domingo

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Eu te louvarei, Senhor!"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “ver um cisco no olho do irmão…”

Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Pode o coração guiar outro coração? Este pode. Especialmente quando é um coração bondoso de porta aberta. A gente reconhece fácil no modo de falar, no modo de abraçar. Não usa de nenhuma hipocrisia, não usa de nenhum orgulho, de nenhuma condenação. Por isso irmão, sejamos sempre atentos: muitas vezes a trave que está no nosso próprio olho, e essa capacidade maluca que a gente tem, malvada, de ver um cisco no olho do irmão… A CANÇÃO "EU TE LOUVAREI, SENHOR!" / Autor: Fany Crosby