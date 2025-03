Transfiguração

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Mestre"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Mestre é bom estarmos aqui…”

Vatican News Há muitos jeitos, muitas maneiras de adaptar o nosso modo de viver as realidades do mundo, desde que nos deixemos conduzir pela força do coração. Jesus levou consigo Pedro, João, Tiago, subiu a montanha para rezar e enquanto rezava o seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre qual morte Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem viram a glória de Jesus e dos dois homens que estavam com Ele. E quando esses homens iam se afastando Pedro disse a Jesus: "Mestre é bom estarmos aqui"… A CANÇÃO "MESTRE" / Autor: Padre Joãozinho, SCJ Ouça e compartilhe