Antonio Cardoso

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Mesmo que eu não queira"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Se não vos converterdes ireis morrer do mesmo modo…”

Vatican News Esse é um tempo de conversão, esse é um tempo de transformação em nossas vidas… Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias para Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturam seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam, e Jesus falou: "vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a Torre de Siloé caiu sobre eles, lembram? Pensais que eram mais culpados que todos os moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não… Se não vos converterdes ireis morrer do mesmo modo… A CANÇÃO "MESMO QUE EU NÃO QUEIRA" / Autor: Padre Zezinho, SCJ