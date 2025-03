Jesus Cristo

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Eu gritei Teu nome santo!"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “a Quaresma é um jeito de santificar-nos…”

Vatican News Ele era guiado pelo Espírito, e ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Irmãos e irmãs, a Quaresma é um jeito de santificar-nos, é um tempo de santificação pelas dores de Jesus, pela sua renúncia, pela sua resiliência, pela sua dor, pelo sangue derramado na Cruz. E quanto mais a gente descobre que está perto de Jesus, mais ele tenta, para nos afastar ainda mais. Primeiro porque ele sabe o nosso ponto fraco, sabe exatamente onde agir, seja pela "nossa inteligência", seja pela "nossa esperteza", mas nunca pela nossa oração sincera… A CANÇÃO "EU GRITEI TEU NOME SANTO" / Autor: Padre Zezinho, SCJ