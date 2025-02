Vivência do Sínodo fortalece laços entre as Dioceses de Camaçari e de Mindelo no Cabo Verde.

A experiência do Sínodo tem ultrapassado as barreiras geográficas e fortalecido os laços e a Solidariedade Eclesial entre a Diocese de Camaçari (Bahia) e a Diocese de Mindelo (Cabo Verde).

Vatican News

As boas práticas da Igreja no Brasil estão sendo compartilhadas além fronteiras, fruto da convivência sinodal dos bispos Dom Dirceu de Oliveira Medeiros, do Brasil, e Dom Ildo Augusto dos Santos Fortes, de Cabo Verde,durante o Sínodo sobre a Sinodalidade,

Nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, foi realizado um encontro formativo online com o clero da Diocese de Mindelo para apresentar a experiência da Pastoral do Dízimo na Igreja no Brasil e práticas de sustentabilidade da missão.

Inspirado pelo documento final do Sínodo, Dom Dirceu destacou ações essenciais para a caminhada eclesial, como corresponsabilidade e protagonismo dos leigos, transparência, intercâmbio de bens e dons, espaços de escuta e colaboração mútua, além do fortalecimento da autossustentabilidade.

“Uma experiência verdadeiramente sinodal, afinal são duas Igrejas particulares, partilhando seus dons na diferença. Ainda mais, dois continentes, dois países lusófonos. É motivo de alegria saber que temos algo a partilhar, na perspectiva da corresponsabilidade, a partir das intuições do caminho sinodal, a experiência da pastoral do dízimo. Um esforço eclesial para se superar a cultura da dependência externa e avançar para a auto sustentabilidade”, disse.

Uma das práticas de auto sustentabilidade apresentadas foi o Projeto Comunhão e Partilha da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O Subsecretário-Geral da CNBB, Pe.Leandro Mageto, destacou a finalidade do projeto que é um apoio mútuo das Dioceses do Brasil que partilham seus recursos com as dioceses que tem menos. O projeto visa subsidiar a manutenção dos seminaristas de Dioceses e prelazias que não tem tantos recursos para a formação dos seus futuros ministros ordenados, bem como a atualização do clero.

O encontro aprofundou ainda a compreensão sobre a Pastoral do Dízimo. André Moreira, coordenador da Pastoral do Dízimo no Regional NE3, apresentou a fundamentação bíblica do dízimo, sua trajetória de implantação no Brasil e a importância da conscientização para que os fiéis assumam sua responsabilidade na evangelização, contribuindo com seus dons e recursos.

De forma concreta, André apresentou o fruto do trabalho da Pastoral do Dízimo na Paróquia São Sebastião do Passé, que dependia de recursos externos e outras doações e após um trabalho missionário de conscientização sobre o dízimo realizado pelo MEAC e a implantação da Pastoral no ano 2000 é possível perceber os resultados da missão evangelizadora. Atualmente a Paróquia é totalmente autossustentável, foram construídas estruturas para centro pastoral, casa paroquial, aquisição de veículos, investimento nas pastorais entre outros. Após a criação da Diocese de Camaçari, ainda foram criadas outras duas paróquias, atualmente contribui diretamente para a formação dos seminaristas diocesanos e é possível manter quatro sacerdotes nas três paróquias da cidade.

O trabalho de evangelização do MEAC (Missionários para Animação e Evangelização de Comunidades) também foi destacado. Uma missão que acontece há mais de 50 anos no Brasil, incentivando a partilha de talentos, energia, tempo e bens em prol do Reino de Deus. O MEAC, que também está presente no continente africano, dará suporte presencial à formação e implantação da Pastoral do Dízimo na Diocese de Mindelo.

Fonte: Diocese de Camaçari