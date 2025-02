Ucrânia: “Anjos da Alegria” devolvem o sorriso às crianças que sofrem com a guerra

A Ir. Viktoria Andrushchyshyna e seus voluntários viajam para todas as partes da Ucrânia em um micro-ônibus para organizar shows de entretenimento interativo com jogos, canto e dança, presentes e doces. “Nós também envolvemos os pais, porque a maior alegria para eles é ver os seus filhos sorrirem”.

Em meio à dor e ao medo, tentar criar um pequeno raio de alegria e levar sorrisos às crianças e aos jovens ucranianos que vivem nas áreas próximas à linha de frente: esse é o desejo que se tornou uma missão para a Irmã Viktoria Andrushchyshyna, da Congregação das Irmãs dos Anjos. Há quase três anos, junto com um grupo de 30 voluntários de 'Operadores da Paz', uma unidade da rede Christian Rescue Service, a religiosa dirige o projeto intitulado 'Os Anjos da Alegria'. Quase todo fim de semana, uma dúzia deles embarca no micro-ônibus que sai de Zhytomyr, no norte da Ucrânia, para chegar a vilarejos no leste, norte e sul do país onde, apesar da proximidade da linha de frente, ainda vivem famílias com crianças. O grupo organiza shows de animação interativos para elas, com jogos, canto e dança, presentes e doces.

Antes da invasão russa, a Irmã Viktoria trabalhava como educadora em um jardim de infância em Vinnytsia, no centro do país. “As crianças são a minha vida”, diz a religiosa com um sorriso, contando como, com a ajuda de outros voluntários, ela conseguiu criar um espaço na estação de trem da cidade para mães com filhos que chegavam de trem das áreas mais atingidas do país. “Depois do trabalho”, ela conta, ”eu e outros voluntários organizamos atividades para crianças e jovens em vários dormitórios onde muitas pessoas desabrigadas e seus filhos estavam alojados. Meu grande desejo era proporcionar alegria em meio ao medo e à dor”. Assim, a Ir. Viktoria inventou um show interativo chamado 'As Aventuras dos Anjos'. Somente no ano passado, o grupo organizou quase 100 eventos que envolveram mais de 5 mil crianças e jovens. “Para mim, isso é realmente um grande milagre, apesar de arriscarmos nossas vidas todas as vezes. Cada viagem para nós é como se fosse a última. Nunca sabemos se voltaremos, não sabemos se continuaremos, mas Deus sempre nos abençoa”.

No show interativo, que dura quase três horas, as crianças devem estar acompanhadas por pelo menos um dos pais. “Isso é importante por motivos de segurança e porque também queremos envolver os pais, pois a maior alegria para eles é ver seus filhos sorrirem.” “Muitas vezes, nessas áreas próximas à linha de frente”, diz a freira, ‘as festas que organizamos são as únicas oportunidades para as crianças se encontrarem depois de tanto tempo’. O ensino escolar ainda é on-line, primeiro por causa da pandemia, agora por causa da guerra, as crianças nunca se sentaram em uma mesa, nunca estiveram em um grupo. A festa foi o primeiro encontro delas, e os pais e professores choraram de alegria”.

A irmã Viktoria e o grupo de voluntários nem sempre conseguem tirar os sorrisos dos rostos das crianças ucranianas. A freira lembra que em um dos vilarejos da região de Kherson, que havia sido ocupado pelos russos e depois libertado, havia um clima de medo, alimentado pelo som constante de explosões. Até mesmo as canções de Natal com tambores e acordeão não escondiam isso”, lembra ela, ‘e lá o mais difícil era ver que nenhuma criança estava sorrindo’.

As famílias, inclusive as que têm filhos menores, querem continuar morando nas áreas próximas à frente, sem querer ir embora, porque lá “eles têm sua casa, seu jardim, algo que lhes pertence”. Além disso, embora vivam com medo, se por uma ou duas semanas não ouvirem os bombardeios, a esperança é que eles também não estejam lá no dia seguinte. A Irmã Viktoria explica que, nessas circunstâncias, “Os Anjos da Alegria” fazem o que podem: vão até as crianças onde quer que estejam para dar-lhes apoio e esperança de que um amanhã diferente é possível. Nossos voluntários”, acrescenta ela, ‘são pessoas comuns que têm famílias, filhos, empregos e, para realizar essa missão, muitas vezes tiram alguns dias de folga não remunerados e partem, arriscando suas vidas, para apoiar essas crianças que estão nas condições mais desfavoráveis do que seus próprios filhos’.

As crianças e seus pais atendidos pelos “Anjos da Alegria” também passam por vários traumas devido à perda de um ente querido. “É uma experiência muito difícil”, explica ela, ”que é vivenciada por quase todas as mães que encontramos, que às vezes são psicologicamente incapazes de ajudar seus filhos. Portanto, os encontros que realizamos com as crianças são um grande apoio emocional para toda a família. Isso dá à nossa equipe a força e a inspiração necessárias para superar todos os obstáculos e continuar a ajudar as crianças”.