Três anos de dor e ajudas, a Ucrânia em busca da luz

No terceiro aniversário da invasão russa, a ser tristemente recordado na segunda-feira 24/2, a rede global da Caritas se reúne em oração pela Ucrânia, também com a participação da Diocese de Milão, por meio da Caritas Ambrosiana, que faz um balanço do seu trabalho humanitário. De fato, em três anos, foram foram destinados 5,3 milhões de euros ​​para acolher 2.000 pessoas na diocese e ajudar dezenas de milhares de deslocados na Ucrânia e refugiados na Moldávia.

Vatican News com Caritas Ouça e compartilhe Há três anos, a invasão da Ucrânia pela Rússia desencadeou o que viria a ser a pior crise militar e humanitária da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Milhões de ucranianos foram forçados a deixar suas terras e casas, muitos dos quais ainda são obrigados a viver como deslocados internos ou refugiados no exterior. Atividades com pessoas com deficiência, região de Zhytomyr (foto Caritas Spes) Embora ainda não seja possível vislumbrar um desfecho pera o conflito ou pelo menos a perspectiva de uma trégua que possa levar a uma paz justa e duradoura, é possível fazer um balanço daqueles que trabalharam, a partir de 24 de fevereiro de 2022, no sentido de apoiar pessoas e comunidades vítimas da guerra. Entre as entidades envolvidas em vários âmbitos está a Caritas Ambrosiana, ainda hoje comprometida em apoiar a acolhida na diocese e, em acordo com a Caritas Italiana e a Caritas Internationalis, bem como com as iniciativas humanitárias nos países limítrofes à Ucrânia, além das intervenções diretas no país atacado (em apoio à Caritas Ukraine e à Caritas Spes, expressão da Igreja Greco-Católica de rito bizantino e da Igreja Católica latina. Resgate após bombardeio, região de Kherson (foto Caritas Spes) Graças à generosidade dos doadores, a Caritas destinou nestes três anos cerca de 5,3 milhões de euros: 3,8 milhões de euros desde 2022 (mais de 700 mil somente em 2024) para apoiar a acolhida na Diocese de Milão de pelo menos 2 mil pessoas e, desde o início do conflito, financiou projetos na Ucrânia e na Moldávia no valor de 1,5 milhão de euros, em favor de dezenas de milhares de deslocados internos e refugiados, alocando um orçamento adicional de 150 mil euros para 2025. Em vista do terceiro aniversário do início da guerra, a Caritas Internationalis também publicou dados sobre a ação humanitária da rede e convidou os membros da confederação a participar, em todo o mundo, da iniciativa Acenda uma vela, compartilhe a esperança. Acolhendo o convite, os operadores da Caritas Ambrosiana se reunirão para um momento de oração, na sede da organização, às 13h de segunda-feira, 24 de fevereiro. Menino estuda em túneis do metrô com equipamentos da Caritas, Kiev (foto Caritas Spes) «Continuamos a sentir dor a perplexidade – comenta Luciano Gualzetti, diretor da Caritas Ambrosiana – pelo destino que se abateu sobre tantos irmãos e irmãs nos últimos anos. Ao mesmo tempo, orgulhamo-nos da mobilização realizada por toda a rede Caritas e, sobretudo, da capacidade de expressar gestos de solidariedade, redes de acolhida, esforços de reconciliação, compromissos com a justiça e escolhas de não violência. Juntamente com muitos outros protagonistas (paróquias, associações, famílias, fiéis, cidadãos e doadores), procuramos assim dizer não à guerra, de uma forma não retórica, o mais generosa e fraterna quanto possível, alheios à lógica de opressão e de poder que vemos em ação, ainda hoje, onde se decide o destino de populações inteiras". Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Photogallery Apagão na Ucrânia (foto Caritas Spes) Encontro com a mãe de um soldado morto, deslocado de Mariupol (foto Caritas Spes) Armazém de ajuda humanitária, Lviv (foto Caritas Spes) O trabalho da Caritas Spes na Ucrânia

