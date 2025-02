Parlamento ucraniano institui 24 de fevereiro como "Dia Nacional Oração"

“Há muitos exemplos conhecidos de orações nacionais que mudaram o curso da história”, enfatizaram os deputados para justificar esta decisão.

Vatican News

A Verkhovna Rada, o Parlamento ucraniano, aprovou a resolução nº 12412 que institui um Dia Nacional de Oração na Ucrânia, a ser celebrado anualmente em 24 de fevereiro, dia que marca o início da agressão russa em larga escala em 2022.

De acordo com o site católico ucraniano “Credo”, 255 deputados votaram “a favor” da resolução. O Conselho de Ministros tem agora a tarefa de, dentro de três meses a partir da data de adoção da resolução, de elaborar e aprovar - com o envolvimento de representantes do Conselho Panucraniano de Igrejas e organizações religiosas - um plano completo de medidas para celebrar o Dia Nacional de Oração em nível estatal. As administrações regionais e estaduais da cidade de Kiev deverão garantir a preparação e implementação de uma série de medidas em suas jurisdições.

Na nota explicativa, os iniciadores da resolução explicam que depois que a Rússia lançou uma invasão em grande escala em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia sobreviveu graças a “um exército altamente motivado, à sociedade ucraniana que demonstrou extraordinária unidade e solidariedade, e às orações pela Ucrânia que foram levantadas em todo o mundo naqueles dias”.

“Há muitos exemplos conhecidos de orações nacionais que mudaram o curso da história”, enfatizaram os deputados para justificar esta decisão.