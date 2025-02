A intenção russa de reescrever a história com a 'reconstrução' de Mariupol

O “Centro de Estudos da Ocupação” fundado por Petr Andrjuščenko, um ex-vereador da cidade, denuncia a intenção russa de “apagar aquela parte da memória que foi preservada mesmo depois das guerras mundiais do século XX”. A história emblemática do Teatro Dramático que se tornou um símbolo do conflito na Ucrânia.

Vatican News com Agência Asianews

Na cidade ucraniana de Mariupol, devastada e ocupada pelos russos desde os primeiros meses da invasão em grande escala, as autoridades russas estão planejando eliminar completamente os prédios históricos, construindo em seu lugar edifícios residenciais de vários andares onde serão realocados cidadãos locais e muitos provenientes de várias regiões da Federação Russa.

Esta operação é documentada pelo “Centro de Estudos da Ocupação”, fundado por Petr Andrjuščenko, ex-vereador da cidade ucraniana, segundo o qual “o objetivo é apagar a parte da memória que foi preservada mesmo depois das guerras mundiais do século XX”.

A propaganda russa, cada vez mais invasiva e prepotente nesta fase de negociações para a conclusão do conflito, insiste frequentemente no tema da “reconstrução” nos territórios ocupados e anexados, apresentando planos para “novos bairros residenciais” e “de restauração de objetivos culturais”, segundo critérios que demonstram a “verdadeira natureza russa” destes locais.

Um desses prédios é o Teatro Dramático de Mariupol, construído na década de 1950 seguindo um típico estilo soviético, com uma fachada de pedra branca da Crimeia que recorda os tempos mais antigos e grupos escultóricos que o tornam muito original.

Imagem de satélite mostra extensão dos danos no Teatro de Mariupol após ataque russo. No chão escrito "CRIANÇAS", para alertar invasores da presença dos pequenos inocentes no local.

Durante o cerco russo em 2022, o teatro havia se tornado um abrigo contra bombardeios e um centro de ajuda humanitária para a população. Em 16 de março, apesar da palavra Deti (“Crianças”) escrita no chão em frente ao prédio, aeronaves russas lançaram uma bomba contra o prédio, provocando entre 300 e 500 mortes, todos cidadãos indefesos de Mariupol.

Durante o inverno seguinte, o que restou do teatro foi encoberto e parcialmente demolido, para iniciar uma reconstrução de acordo com um novo projeto russo, sem sequer terminar de exumar os corpos dos mortos no ataque. Como Andryushchenko escreve, “foi uma tentativa de encobrir evidências físicas da grandeza do povo ucraniano, enquanto seus cidadãos estavam sendo exterminados”.

Um carro queimado na calçada em frente a um prédio de apartamentos restaurado em Mariupol, região de Donetsk, 16 de fevereiro de 2025 (divulgada em 21 de fevereiro de 2025). A cidade de Mariupol sofreu um cerco de quase três meses durante as fases iniciais da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, caindo em mãos russas em maio do mesmo ano. A cidade, estrategicamente localizada perto do Mar de Azov, era responsável pela maior população de língua russa na região oriental de Donetsk, na Ucrânia. As Nações Unidas estimaram que, em meados de 2022, cerca de 90% dos prédios em Mariupol foram danificados ou destruídos, enquanto cerca de 350.000 pessoas fugiram da cidade. De acordo com o ex-Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, entre fevereiro e abril de 2022, Mariupol foi provavelmente o lugar mais mortal da Ucrânia. EPA/STRINGER

A previsão é que a obra seja concluída ainda em 2025, e a administração prometeu “preservar o aspecto histórico do prédio” restaurando também as esculturas, que foram preservadas no bombardeio de 2022 e foram danificadas em 2024 durante a reconstrução da fachada. Em vez de pedra da Crimeia, foram usados ​​tijolos russos comuns. Segundo representantes da empresa russa Modul-Tsentr, responsável pelas obras, menos de 30% da construção original foi preservado.

Outro prédio simbólico em Mariupol é a Dom s časami, a “Casa com um Relógio”, também construída na década de 1950, onde ficava a oficina de um famoso monumentalista ucraniano, Viktor Arnautov, e onde vários artistas trabalharam após sua morte em 1966. A casa foi completamente restaurada em 2021 e, em seguida, destruída em 2022 por uma bomba russa de uma tonelada.

Com a ocupação, os russos decidiram que o prédio não poderia mais ser restaurado e acabou sendo completamente demolido. Em seu lugar, foi construído um edifício com vários andares, com uma tela imitando o antigo relógio na fachada, e os apartamentos foram entregues a membros da administração russa, não aos cidadãos de Mariupol.

Uma vista do centro de Mariupol, do Teatro Dramático de Mariupol, da igreja ortodoxa russa do Santo Príncipe Alexander Nevsky, em 16 de fevereiro de 2025 (foto divulgada em 21 de fevereiro de 2025). EPA/STRINGER

Há muitos outros exemplos da “destruição da memória” relacionados à guerra e à ocupação, como o memorial Saur-Mogila, o “Túmulo da Cúpula” em memória do fim da Segunda Guerra Mundial, um obelisco de 36 metros de altura com uma praça panorâmica e uma escultura de um soldado soviético, destruído em 2014 por mercenários russos que lutavam no Donbass, e agora substituído por um monumento aos “heróis da DNR”, a sigla da nova república anexada pela Rússia. Estima-se que mais de 300 monumentos e sítios históricos foram destruídos pelos russos na Ucrânia, para dar lugar à narrativa de uma Rússia vitoriosa, que está reconquistando suas “terras originais”.