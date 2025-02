Dia de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. Apelo de Joy: olhar para quem pede ajuda

A história de uma mulher que, com força e coragem, recuperou sua liberdade depois de passar pelo inferno da escravidão e que, com seu exemplo, quer infundir esperança.

Stefano Leszczynski – Vatican News

Joy Ezekiel quer que seu nome verdadeiro seja escrito por extenso, porque ela sobreviveu ao tráfico humano derramando lágrimas e sangue de verdade: “Hoje é um dia em que quase todos no mundo se unem para rezar em memória das muitas pessoas que ainda são prisioneiras do tráfico de pessoas e por aquelas que encontraram a coragem de sair dessa forma de exploração”.

Fugir da pobreza

Ela tinha apenas 23 anos quando sua família na Nigéria a confiou a traficantes para que pudesse chegar à Itália. Ela confiava nas pessoas que lhe prometeram um futuro melhor, mesmo estando longe de casa, mas o que a confortava era a ideia de que poderia ajudar sua família a sair da pobreza em que vivia. Foi por isso que ela partiu sabendo que teria que enfrentar uma longa viagem, respirando a areia do deserto, desafiando a fome e a sede. Mas certamente não imaginava o inferno pelo qual teria que passar. Um caminho marcado pela morte e pelo desespero.

Inferno líbio

“No campo de concentração líbio onde fui presa, não fomos poupados de nada: muita tortura, violência, estupros coletivos. Conosco estava uma menina de apenas 13 anos, seu nome era Grace. Ela morreu em meus braços após ser estuprada e, enquanto morria lentamente, entre lágrimas e gemidos, me disse para rezar por ela." Joy rezou muito, inclusive no pequeno barco que por fim a levou para a Itália. Ele rezou junto com a mãe de uma menina de alguns meses. Depois, rezou também em Castelvolturno, onde foi obrigada a se prostituir no mato. Mas não adiantou nada.

Nas mãos dos traficantes

“Na Itália, os traficantes conseguiram me tirar do centro onde estávamos presos. Fui jogada na rua pela mulher que pensei que me ajudaria a não retornar à Líbia.” A rede de traficantes é bem organizada e se você sobreviver à travessia da Líbia, não há nada que os impeça de o encontrar. “Eles acorrentam você com chantagem, ameaçando fazer mal à sua família na Nigéria se você não fizer o que eles ordenam. Fizeram-me acreditar que tinha uma dívida de 35 mil euros que tinha de pagar prostituindo-me, mas isso nunca terminava e a dívida aumentava sempre”.

Qualquer um pode matar você

Aqueles que acabam nas malhas da exploração se encontram sozinhos e isolados, vítimas da indiferença de quem se aproveita de suas condições de fraqueza, incapazes de se comunicar porque não conhecem o idioma e estão aterrorizados com a possibilidade de serem presos pela Polícia e serem expulsos do país. “Você sente que sua vida está nas mãos de desconhecidos, que qualquer um pode lhe fazer mal. A qualquer momento você pode perder sua vida com centenas de homens por dia pisoteando seu corpo e sua dignidade.” Joy conhece bem o fardo da solidão e do abandono. Até mesmo sua mãe, a quem ela secretamente confessa sua situação por telefone um dia, diz a ela que não se revolte e que envie dinheiro para casa.

A força dos sonhos

“Apesar de tudo, eu sentia que a vida que eu estava vivendo não me pertencia. Foram os sonhos que eu tinha quando criança que me deram força. Eu gostaria de cantar”, continua Joy. “Tentei fugir uma vez, mas eles me pegaram e me puniram.” Foi outra mulher que quebrou o muro da indiferença e pegou Joy enquanto tentava atrair novos ‘clientes’ na orla da Domiziana. “Ela não teve medo de me olhar nos olhos e me dar um pedaço de papel com um número de telefone para ligar pedindo ajuda. Naquela noite, ajoelhei-me e disse a Deus: olha a última tentativa, agora tem alguma coisa”.

Oração e redenção

Foi preciso toda a coragem do mundo para tentar fugir novamente e encontrar abrigo na Casa Rut, fundada em 1995 pela Irmã Rita Giaretta em Caserta. “Ela me acolheu e me fez sentir uma pessoa nova. Na manhã seguinte, quando acordei, a primeira coisa que senti foi que tinha que me desculpar com Deus por pensar que Ele tivesse me abandonado, e porque eu estava com muita raiva Dele.” “Procuro contar a minha história – conclui Joy Ezekiel – como fonte de esperança e não apenas para dar a conhecer o sofrimento, o meu e o de muitas outras mulheres. Quero que as pessoas saibam que sempre há esperança de seguir em frente. A todos aqueles que escolhem ignorar, eu digo: não sejam cúmplices, porque essas pessoas poderiam ser suas esposas, suas filhas. Alguém que precisa de ajuda hoje, não amanhã.”