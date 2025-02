Em Aparecida, 90 mil homens se reúnem para rezar o terço

Cerca de 90 mil participam da Romaria do Terço dos Homens no Santuário Aparecida (Thiago Leon)

Concentração aconteceu na Romaria do Terço dos Homens, maior peregrinação acolhida pelo Santuário Nacional de Aparecida durante o ano. Em 2025, o encontro refletiu sobre o Ano Jubilar.

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

Um coro de vozes masculinas se uniu em oração durante o fim de semana em Aparecida (SP). A Romaria do Terço dos Homens reuniu cerca de 90 mil pessoas no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, de 14 a 16 de fevereiro. Na programação, momentos de encontros, missas e o santo rosário, unindo pessoas de todo o Brasil em uma só prece.

“Tínhamos gente desde o Norte, desde o Amazonas até o Sul do país, do Leste, do Oeste. Sempre grupos representando a presença dos homens do terço aqui no Santuário”, exemplifica o prefeito de igreja do Santuário Nacional, padre Ferdinando Mancilio.

A principal atividade da extensa programação foi a Missa Solene, no último sábado (15). Mesmo a Basílica de Aparecida, maior templo dedicado à Virgem Maria no mundo, ficou pequena para acolher a multidão. Por causa do grande número de fiéis, a celebração - que utilizou o formulário da missa para o Ano Santo - aconteceu no Pátio das Palmeiras, como é chamada a esplanada do Santuário.

“A Praça das Palmeiras bastante tomada, ou completamente tomada por todos os homens que vieram para esta romaria”, detalhou o sacerdote. “A única missa campal no Santuário é esta da Romaria dos Homens, que aconteceu no sábado de manhã”.

Milhares participam de Missa na Romaria do Terço dos Homens, em Aparecida (Thiago Leon)

Durante a tarde do mesmo dia, no interior da Basílica, aconteceu a oração do terço, outro momento muito aguardado pelos participantes. Até mesmo os corredores externos do templo ficaram repletos de pessoas rezando a oração mariana.

Nesta edição, a 17ª desde seu início, a Romaria do Terço dos Homens teve como tema “Terço dos Homens, somos peregrinos da esperança”. O lema, extraído da Carta de São Paulo aos Romanos, também recordou o Ano Jubilar: “Fortes na fé, alegres na esperança” (Rm 12,12).

Ano Jubilar foi tema da Romaria de 2025

“Aí está o grande sentido da Romaria. Os homens participam das celebrações e também tem o seu exercício de piedade. E eles sabem que vão partir em missão. Portanto, a esperança que eles celebraram no Santuário, eles vão levar consigo e vão ser sinais desta esperança nas comunidades às quais eles pertencem. Portanto, é um momento muito rico e significativo para a piedade popular, digamos, tão importante para a realidade brasileira. E que nos traz a consciência de que somos esta Igreja viva, participativa em nossa pátria”, explica Mancilio.

Terminada a peregrinação deste ano, os grupos já começam a se organizar para 2026. A próxima Romaria do Terço dos Homens já está confirmada em Aparecida, nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2026.