Sri Lanka: um ritual puja em um templo budista dedicado ao Papa

Os monges são aqueles do templo que o Papa conheceu quando veio ao Sri Lanka em 2015. Sua presença humilde deixou uma marca em seus corações", afirma

Monges budistas de um templo em Colombo, no Sri Lanka - país insular localizado no oceano Índico -, organizaram espontaneamente um ritual especial chamado “puja” para homenagear e orar ao Buda pela saúde do Papa Francisco e sua rápida recuperação da doença. No ritual devocional puja, os monges se curvam em direção a uma imagem do Buda para pedir bênçãos, oferecendo flores, alimento, água e outros presentes.

Imagem do Papa quando de sua visita ao mosteiro

O padre Jude Krishantha Fernando, diretor do Escritório de Comunicações Sociais da Conferência Episcopal do Sri Lanka, e dois outros católicos participaram da cerimônia, que ocorreu estes dias no templo Agrashravaka da comunidade budista Mahabodhi, na capital Colombo.

“Os monges - conta o padre Krishantha Fernando à agência missionária Fides - ofereceram flores e bebidas a Buda, se detiveram em meditação e recitaram passagens das escrituras de seu credo. Eles invocaram a orientação de Buda, pedindo sabedoria e compaixão. Diante deles estava a imagem do Papa Francisco quando ele visitou o mosteiro”, explica.

Francisco deixou no país legado de empatia e proximidade

O sacerdote prossegue: “Os monges budistas e os fiéis estavam reunidos em meditação e oração pelo Papa. Foi um momento muito tocante. Os monges são aqueles do templo que o Papa conheceu quando veio ao Sri Lanka em 2015. Sua presença humilde deixou uma marca em seus corações.”

“Ficamos tocados por esse gesto espontâneo dos amigos budistas”, observa o padre Krishantha Fernando. “O Papa Francisco, com sua atitude de diálogo de sincera fraternidade para com todos, deixou um legado de empatia e proximidade que ainda sentimos aqui hoje e que se reflete de maneira frutífera em nossas relações com os budistas e outras comunidades religiosas”, conclui.

