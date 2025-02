Síria, entre entusiasmo e cautela, em um momento decisivo de sua história

Desde 8 de dezembro de 2024, o dia em que Bashar al-Assad fugiu para Moscou, os sírios têm tentado avançar em direção a um novo futuro, mas estão se deparando com uma realidade repleta de profundas incertezas. O testemunho de Jacques Mourad, arcebispo católico sírio de Homs.

Jean-Charles Putzolu – Vatican News

Quase três meses se passaram desde a queda do regime sírio, três meses desde que o novo presidente Ahmed al-Sharaa tentou convencer que uma nova Síria é possível, intercomunitária e inter-religiosa. Foi com esse objetivo em mente que, na última segunda-feira e até hoje, 26 de fevereiro, foi realizada em Damasco uma conferência sobre diálogo nacional com a ambição de representar todos os sírios que estiveram em oposição sangrenta por 14 anos: os partidários do regime alauíta do Partido Baath de Bashar al Assad, as várias facções rebeldes, os combatentes curdos e os movimentos islâmicos radicais dos quais provém o novo chefe de Estado autoproclamado. Mas a realidade, vista de dentro, ainda apresenta grandes fragilidades acompanhadas de incertezas. Enquanto as novas autoridades tentam se unir, o espírito de vingança ainda está à espreita e a sombra da lei islâmica paira sobre o país. Para o arcebispo de Homs dos sírios, dom Jacques Mourad, “o período pelo qual estamos passando é delicado porque a Síria está em um estado de total fraqueza” e em uma espécie de “caos, especialmente na área de segurança”. Mas “ainda temos esperança no futuro de nosso país e de nosso povo”.

Os desafios da Síria hoje

A alegria das primeiras horas da “libertação do regime” ainda está muito presente. Isso “transformou todos os corações” e deu força para enfrentar os enormes desafios que o país tem pela frente. A Síria precisa se dotar de justiça transitória, uma nova constituição, reformar suas instituições e sua economia e garantir a unidade do território. Um novo governo que reflita a diversidade do povo sírio deverá ver a luz do dia em 1º de março. Em um sinal encorajador, a UE decidiu suspender parte das sanções, que estavam em vigor desde 2011, nos setores bancário, energético e de transportes. O povo sírio “ama a vida e assume responsabilidades”, disse o arcebispo, que afirmou estar confiante na capacidade das forças vivas de se engajarem no desenvolvimento e na renovação do país. Em muitas ocasiões (as novas autoridades)”, lembrou o prelado, ‘expressaram seu compromisso e desejo de que façamos parte dessa nova Síria’. Apesar das garantias recebidas e renovadas por Ahmed al-Sharaa, o arcebispo Mourad lamenta que os fatos não correspondam às promessas: “a Sharia e todas as outras leis não são realmente um sinal de uma Síria aberta a todos, mas apenas a alguns”. De fato, enfatiza o arcebispo, “não é costume que as mulheres usem o hijab, isso está fora de nossa lógica”. Assim como homens e mulheres não frequentam lugares públicos separadamente, nem estão nos meios de transporte. Eles já impuseram isso, mas até agora as pessoas obedecem, mas não estão felizes, não estão convencidas”.

Síria, um exemplo de coexistência

É claro que esse clima de incerteza e violência esporádica, às vezes combinado com um espírito de vingança contra colaboradores do regime de Assad, e na ausência de um sistema judicial operacional, o clima não é propício para o retorno dos milhões de expatriados sírios. “Para que os deslocados e os cristãos retornem”, explicou dom Mourad, “certas condições devem ser atendidas. Em primeiro lugar, precisamos de um Estado que represente todas as comunidades e todas as religiões” e, em seguida, ‘precisamos de uma Constituição estável e clara, aceita por todos’. Se a Constituição fosse baseada na lei islâmica, apenas os sunitas retornariam, não todos”. Outra questão crucial, a da justiça: “para nós, ela continua sendo um sonho porque não há justiça real na Síria”. O arcebispo conclui lembrando que a Síria sempre foi um exemplo de coexistência pacífica e harmonia entre comunidades, grupos étnicos e religiões. É assim que terá de ser no futuro, “apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios a serem superados que aumentam a tensão”. O povo é “bom e generoso” e “a política não tem força para mudar o coração do povo sírio”.