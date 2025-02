Santuário Cristo Redentor presta homenagem de apoio ao Papa Francisco

Parceria entre Hallow, maior app católico do mundo, e Santuário Cristo Redentor reforça o compromisso com a oração e a solidariedade.

Vatican News

Em um ato de união e fé, o Hallow, maior aplicativo católico do mundo, se junta ao Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor para prestar uma homenagem ao Papa Francisco, que se encontra em tratamento hospitalar. Uma projeção especial no monumento ao Cristo Redentor enviou uma mensagem de força ao Santo Padre.

Este é o início de uma parceria que contará com outras ações ao longo do ano, especialmente durante a Quaresma, momento significativo para a Igreja Católica. A colaboração tem como objetivo fortalecer a espiritualidade, incentivar a oração e criar uma corrente de solidariedade global em apoio ao Papa Francisco, aproximando ainda mais a comunidade de fé.

“Nesse local emblemático, o Santuário Cristo Redentor, um sinal da oração e intercessão a Deus pela saúde do Papa Francisco, assim como em todo nosso país. Toda a Igreja do Brasil unida em oração pela saúde do Papa Francisco. Unidos nós rezamos pedindo ao Senhor para que, cada vez mais, ele vá se recuperando. Precisamos estar muito unidos a este momento tão difícil que ele passa. Nossas orações e nossa unidade”, pediu o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta.

Cristo Redentor

A diretora geral do Hallow no Brasil, Stephany Fitch, destacou o início da parceria com o Santuário e falou sobre a importância deste momento de oração: “estamos muito felizes com essa união com o Santuário Cristo Redentor, um símbolo de fé para os brasileiros e para o mundo. Neste momento desafiador para o Papa, nossa comunidade se fortalece na oração, e essa parceria torna a experiência ainda mais especial. Esperamos que essa corrente de fé traga conforto e esperança a todos que se unem a nós”.

O início da parceria está sendo marcado pela homenagem e na promoção de uma vigília, convidando fiéis de todo o mundo a se unirem em oração pelo Papa. A iniciativa será transmitida nas redes sociais do Hallow, criando uma grande rede de intercessão e solidariedade.

A comunidade do Hallow continua a demonstrar o poder da oração e da união, proporcionando um espaço de acolhimento espiritual para milhões de pessoas. A parceria entre o app e o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor reforça essa missão, conectando ainda mais fiéis em momentos de fé e esperança.

Sobre o Hallow

O Hallow ajuda as pessoas a aprofundarem seu relacionamento com Deus por meio de orações guiadas em áudio, meditações para o sono, leituras bíblicas, reflexões e músicas. O aplicativo oferece mais de 10.000 sessões, incluindo o Terço Diário, o Evangelho Diário, o Santo do Dia, Novenas, Exames de Consciência, a Bíblia em um Ano.

Fonte: Santuário Cristo Redentor