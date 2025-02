REIBA e seu voluntariado, como fazer parte

Atualmente, as missões da REIBA estão na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana e Peru.

Vatican News

REIBA - Rede de Educação Intercultural Bilingue Amazônica, é um organismo eclesial sem fins lucrativos que depende da Conferência Eclesial Amazônica (CEAMA).

Trabalha junto aos povos originários da região Amazônica por meio de congregações religiosas, leigos, líderes indígenas, professores originários e comunidade indígena, acompanhando os povos no fortalecimento de sua educação, cultura e identidade através da vivência no território como voluntários locais, nacionais ou internacionais.

REIBA

Atualmente, as missões da REIBA estão na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana e Peru.

Você se sente chamado a fazer parte da missão da REIBA? Gosta de aprender novos idiomas, oferecer seus dons recebidos gratuitamente ao serviço dos mais vulneráveis, e é motivado pelo cuidado da casa comum e tudo o que está relacionado à Amazônia? Então sugerimos que você faça parte deste voluntariado.

Em agosto de 2025, a REIBA iniciará o PROGRAMA DE FORMAÇÃO para voluntários, que terminará em dezembro deste mesmo ano. Em janeiro de 2026, será realizado o envio para a missão na Amazônia.

REIBA

A proposta é pensada para pessoas entre 23 e 60 anos, com diferentes ofícios e profissões, leigos, solteiros/as, casados/as, religiosos e religiosas de mente aberta e desejosos de se enriquecer com outras culturas, com bom senso de escuta, capazes de trabalhar em equipe e de conviver em uma comunidade religiosa ou em uma paróquia, com empatia e espírito alegre. Este voluntariado apoia e contribui para a sinodalidade, a missão intervocacional (por isso está voltado tanto para leigos quanto para religiosos) e para a missão intercongregacional.

A campanha de voluntariado está com inscrições abertas. Você pode saber mais sobre a REIBA visitando seu site oficial www.reiba.org ou suas redes sociais: @reibaoficial (Instagram) e www.facebook.com/reibaoficial (Facebook).

Você também pode se inscrever diretamente pelo formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG3AO0-9OTL30ft_BJVISXEPzUuFL214nqyWztVPyGVlfgUA/viewform

Ou escrever para o e-mail: voluntariado.reiba@gmail.com para mais informações!

"Cuidar do meio ambiente é cuidar de todos nós e especialmente dos mais necessitados." - Papa Francisco.