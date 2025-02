PUC-SP oferece curso on-line de Especialização em Teologia e Ensino Religioso

Estão abertas as inscrições para o Curso de Especialização em Teologia e Ensino Religioso, uma iniciativa do Vicariato Episcopal para a Educação e a Universidade e a Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

O curso é uma oportunidade para que professores de ensino religioso e interessados em geral adquiram formação teológica, filosófica, religiosa e pedagógica que proporcione critérios para elaborar conteúdos para aulas de Ensino Religioso, para formação na iniciação cristã e no trabalho de pastoral escolar e universitária.

Com início previsto para 17 de março e término em 30 de junho, o programa tem carga horária total de 360 horas, incluindo o trabalho de conclusão. Oferecido na modalidade on-line síncrona, o curso terá aulas ministradas por professores em tempo real, no período noturno, às segundas e quartas-feiras, das 19h às 23h.

O corpo docente é composto de profissionais com vasta experiência em pesquisa, ensino teológico e vida pastoral, oferecendo disciplinas que dialogam com outras áreas do conhecimento, como cultura pop, filosofia e temas sociais.

O curso está estruturado em três módulos. No primeiro, os participantes terão contato com temas fundamentais, como a questão do mal na Teologia, a História da Igreja e sua relação com a literatura, Antropologia Teológica, Bioética e seus problemas atuais, além de participarem de um seminário de metodologia científica.

No segundo módulo serão abordados assuntos como hermenêutica bíblica aplicada ao ambiente escolar, didática do Ensino Religioso, a relação entre religião e cultura pop, e uma análise cristológica a partir do pensamento de José Castillo. Por fim, no terceiro módulo, o programa contempla tópicos como a relação entre fé e razão ao longo da história, o uso da obra de Tolkien no Ensino Religioso, a filosofia e o sentido da vida com base na antropologia de Edith Stein, e a Doutrina Social da Igreja, fornecendo subsídios práticos tanto para a sala de aula quanto para o âmbito pastoral.

Há descontos disponíveis para ex-alunos da PUC-SP e para matrículas realizadas até 10 de fevereiro de 2025.

As inscrições podem ser realizadas clicando aqui

Curso busca ‘dar razão da fé em um contexto pós-moderno e dialogar com outras realidades de forma profícua’

Em entrevista ao O SÃO PAULO, a professora Karolayne Maria Vieira Camargo de Moraes, Docente convidada no Curso de Especialização “Teologia e Ensino Religioso” na PUC-SP, explicou os objetivos e a estrutura do curso. Leia a seguir:

Quais as principais motivações para a criação deste curso?

O Curso de Especialização em Teologia e Ensino Religioso é o único da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção da PUC-SP até o momento, neste quesito. Ele nasceu do desejo de oferecer aos profissionais da área do Ensino Religioso, de modo particular, mas também à comunidade acadêmica em geral, um aprofundamento teológico sobre temas fundamentais da fé cristã, capacitando-os para dar razão da fé em um contexto pós-moderno e dialogar com outras realidades de forma profícua.

Quais são os diferenciais deste curso em comparação com outros programas similares disponíveis?

O Curso de Especialização em Teologia e Ensino Religioso conta com docentes experientes nas áreas de Teologia e Ciências da Religião. A grade curricular foi pensada para abordar os principais conteúdos da Teologia, com um enfoque profundamente humanista e que dialoga com questões atuais e prementes, como os desafios postos nos campos da bioética, da economia etc. Além disso, outro diferencial do curso é sua abordagem transdisciplinar, promovendo aproximações entre os conteúdos teológicos e a literatura e elementos da cultura pop em diálogo com a religião

Quais metodologias de ensino são utilizadas no curso e como elas contribuem para a formação dos alunos?

O Curso conta com uma metodologia on-line síncrona, com aulas ao vivo duas vezes por semana (às segundas e quartas) por meio da plataforma teams. As aulas também ficam gravadas e permanecem disponíveis aos alunos, caso não consigam, por algum motivo, acompanhar ao vivo ou simplesmente desejarem rever o conteúdo dado. Mesmo sendo na modalidade online, as aulas procuram ser dinâmicas, contando com partes expositivas, trabalhos em grupos e apresentação de seminários. Os alunos podem ainda tirar dúvidas por meio de grupos no Whatsapp ou enviar e-mail aos docentes e/ou a coordenadores caso haja alguma dificuldade.

Como o curso promove o diálogo entre a Teologia e outras áreas do conhecimento?

O fazer teológico consiste, entre outros elementos, na capacidade de uma hermenêutica cristã da realidade, isto é, de uma leitura dos sinais dos tempos à luz do Evangelho. Isso implica o desenvolvimento de uma consciência crítica, somado aos conhecimentos ofertados pelas demais áreas das ciências e, sobretudo, o contato com a realidade sociopolítica atual, algo que o curso busca instigar e desenvolver nos alunos por meio de discussões, reflexões e leituras.

De que forma o curso prepara os alunos para aplicar os conhecimentos teológicos no ambiente escolar e na pastoral?

O curso visa contribuir principalmente na formação de docentes de Ensino Religioso e agentes de pastorais. Neste sentido, busca-se ao longo de todo o curso que os conteúdos teológicos sejam acessíveis aos alunos e transmitidos por eles, de modo criativo e crítico, em ambiente escolar e pastoral. Para isso, o curso oferece duas disciplinas especiais: “Hermenêutica bíblica no ambiente escolar” e “Didática do ensino religioso”.

Além do ambiente escolar, em que outras áreas profissionais um especialista em Teologia e Ensino Religioso pode atuar?

Além do ambiente escolar, um especialista em Teologia e Ensino Religioso pode atuar prestando assessoria teológica e pastoral em diversas comunidades religiosas, paroquiais etc.; também pode contribuir no desenvolvimento de projetos sociais, nos debates públicos acerca de questões cruciais para a sociedade e a humanidade como um todo; uma tarefa importante de um especialista em Teologia e Ensino Religioso é a de ajudar as pessoas a compreender as implicações sociais da fé cristã, enquanto oferta de vida, e isso em um contexto marcado pela idolatria neoliberal do mercado, na qual a ganância pelo lucro e a especulação financeira geram grandes estragos, tornando urgente recolocar a dignidade humana no centro das decisões e projetos da sociedade (FT 168).

Karolayne Maria Vieira Camargo de Moraes Doutoranda em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Mestre em Teologia pela PUC-SP (2023) com Bolsa CAPES. Graduada em Teologia pela PUC-SP (2020) (PROUNI). É membra da diretoria (secretária) da Sociedade Brasileira de Teologia Moral (SBTM); membra do Grupo de Pesquisa PHAES (Pessoa Humana Ética e Sexualidade), da PUC-SP. Atualmente é Docente convidada no Curso de Especialização “Teologia e Ensino Religioso” na PUC-SP.

Fonte: O São Paulo