Irmã Alina Petrauskaite: dar voz à Igreja sofredora na Ucrânia

Desde o início da guerra, o Centro Mediático Católico de Kiev não só informa sobre as atividades da Igreja no país, como também presta assistência espiritual às pessoas que estão vivendo as tragédias da guerra. A Ir. Alina Petrauskaite, chefe de redação do portal administrado pelo Centro, fala das iniciativas para ajudar a aliviar a dor de mães e esposas após a perda de entes queridos no fronte, bem como do regresso das pessoas à Igreja.

Wojciech Rogacin

A Irmã Alina Petrauskajte pertence à Congregação das Irmãzinhas do Imaculado Coração de Maria (Honoratek). Ela está associada ao Centro Mediático Católico desde 2014 e administra o portal e as redes sociais rkc.org.ua há cinco anos. É um portal da Igreja católica romana na Ucrânia.

Informação e assistência aos fiéis

Durante a guerra em grande escala, em consequência da qual a Ucrânia sofre há quase três anos, o portal tornou-se um instrumento particularmente importante para chegar aos fiéis. «Queremos transmitir a voz dos bispos da nossa Igreja, mas também evangelizar e ir ao encontro de quem precisa», afirmou ela. «Trabalhamos pelas pessoas feridas em tempo de guerra, pelos veteranos, pelas famílias dos militares, as mulheres, as viúvas em todas as dioceses», acrescentou ainda.

Juntamente com a Ir. Alina, o serviço de informação do portal é fornecido por dois colaboradores. Um deles é o redator Maksym Żełeznyckyj de Berdyczów, o local onde se encontra o famoso Santuário de Nossa Senhora. A segunda colaboradora é Tetiana Reszetar, que fornece informações principalmente da Transcarpátia. O portal funciona sete dias por semana onde são publicadas novas informações todos os dias, de manhã à noite, incluindo nas redes sociais. Em cada dia, os subscritores dos canais sociais recebem todos os artigos do dia.

Irmã Alina Petrauskajte (à direita) durante o trabalho diário (foto de arquivo particular)

Aliviar a dor depois de ter perdido os entes queridos

O site fornece apoio aos feridos: «informamos sobre encontros para mães ou viúvas de soldados mortos à frente do combate. Fazemos entrevistas com os participantes dos encontros para partilhar o seu testemunho; tais encontros ajudam a superar a dor após uma grande perda, porque há uma comunidade que se apoia mutuamente. Esta é uma das formas de ajuda para as pessoas afetadas pelo sofrimento», comunicou a Ir. Alina. Os redatores recebem também testemunhos de soldados ou capelães da fronte, que vivem a ação da Divina Providência. Há muitos relatos em que, em situações extremas, alguém sobreviveu milagrosamente.

“Damos estes testemunhos para reforçar a nossa fé e mostrar que Deus atua.”

Irmã Alina durante a produção doe materiais (foto de arquivo particular)

«Na guerra, confiei mais em Deus»

A Irmã, como todos os ucranianos, vive a sua vida em constante perigo. As bombas russas semeiam morte e destruição em várias regiões do país todos os dias. Ela reconhece que a guerra também mudou a sua percepção da própria vida. «Lembro-me de um momento, no início da guerra, em que não tinha a possibilidade de ir à igreja para a Eucaristia. Estava vendo a transmissão e, no momento da transubstanciação, ouvi explosões não muito longe de nós. Naquele momento, pensei que esta poderia ser a minha última missa. Afinal de contas, um míssil podia atingir esta casa. Depois senti que, de fato, tudo está nas mãos de Deus. De tal modo que, depois daquele evento, já não tenho medo de morrer. No entanto, é evidente que Deus quer que eu continue neste mundo a servi-lo. E aquele evento fez-me confiar mais em Deus», declarou a Irmã Alina.

Irmã Alina em encontro com jornalistas católicos (foto de arquivo particular)

Abertura da porta da Igreja

O trabalho do Centro Mediático Católico torna-se muitas vezes uma porta de entrada para a Igreja católica para as outras pessoas. «Recebemos notícias, mensagens, SMS de pessoas que gostariam de receber os sacramentos, por exemplo, daqueles que não vão à igreja desde o momento do batismo e agora querem voltar, viver reconciliados com Deus. Outros perguntam onde e como podem preparar-se para o batismo. Contatamos estas pessoas através das paróquias, dos sacerdotes», contou a Ir. Alina.

A evangelização é um dos elementos mais importantes da missão do portal. Em 2024, forneceu extensivamente informações sobre os eventos na Igreja ucraniana relacionados com o ano de São Miguel Arcanjo, padroeiro da Igreja, mas também de Kiev e da Ucrânia. O site publica também um calendário litúrgico com textos e informações sobre o santo do dia. «Procuramos também escrever sobre a pastoral para os ucranianos que vivem na Polônia. Isso é extremamente importante porque, de acordo com os dados do ACNUR, há atualmente cerca de um milhão de refugiados de guerra da Ucrânia na Polônia».

A Irmã Alina acrescentou que nem sempre vê os frutos das suas atividades. «Escrevo artigos, faço entrevistas e às vezes pergunto-me se seja mesmo necessário. Mas acontece que as pessoas me dizem o quanto este portal é importante para elas. Faço-o por Deus e pelo Seu Reino», concluiu a Irmã Alina.

Irmã Alina em reunião para os meios de comunicação do episcopado ucraniano (foto de arquivo particular)