Talitha Kum no Zimbábue: religiosas na luta contra o tráfico de seres humanos

Através dos esforços para combater o tráfico de seres humanos, membros de Talitha Kum resplandecem como um farol de esperança no Zimbábue. As Pequenas Filhas de Nossa Senhora - as Irmãs LCBL - orientam a missão de apoio aos sobreviventes, além de sensibilizar e responsabilizar a futura geração de líderes antitráfico.

Irmã Mufaro Chakuinga

Num mundo onde milhares de vidas se perderam à sombra do tráfico de seres humanos, Talitha Kum resplandece como um farol de esperança no Zimbábue, com as Pequenas Filhas de Nossa Senhora, conhecidas como Irmãs LCBL, na vanguarda da luta contra esse crime hediondo. Sob a orientação da Irmã Diana Kanyere, coordenadora nacional da Rede internacional da Vida Consagrada contra o Tráfico de Seres Humanos, proporcionou um refúgio seguro aos sobreviventes, defendeu a mudança de políticas e sensibilizou para o flagelo do tráfico de seres humanos.

Em nível mundial, mais de 40 milhões de pessoas vivem na cilada da escravatura moderna, e milhares delas são exploradas todos os dias. No Zimbábue, a pobreza, o desemprego e a falta de oportunidades criaram um terreno fértil para a exploração de indivíduos vulneráveis por parte dos traficantes. As mulheres e as crianças são atingidas de maneira desproporcionada e muitas são levadas ao trabalho forçado, ao tráfico sexual e a outras formas de exploração.

As Irmãs LCBL formam líderes religiosos e jovens

As Irmãs LCBL tomaram medidas corajosas na luta contra o tráfico de seres humanos. Através de Talitha Kum, prestam serviços completos aos sobreviventes, entre os quais, aconselhamento, cuidados médicos e formação. «Acreditamos que cada sobrevivente merece dignidade, respeito e a oportunidade de reconstruir a própria vida», afirmou a Irmã Kanyere: «o nosso objetivo consiste em oferecer um ambiente seguro e de apoio onde possam curar as feridas, aprender e prosperar».

Mobilizar os líderes religiosos para que participem da luta contra o tráfico de seres humanos é uma pedra angular desse projeto. Em 2023, a organização realizou um seminário de formação para 30 religiosos e religiosas, assim como para 10 jovens de várias dioceses. Essa ação estratégica visa aproveitar a influência dos líderes religiosos para sensibilizar e inspirar uma mudança no seio de suas comunidades. Prestou-se atenção também à capacitação da futura geração de líderes antitráfico, através das iniciativas centradas nos jovens. Recentemente, a organização realizou workshops de formação para jovens embaixadores e estudantes universitários, dotando-os de conhecimentos e competências para que se tornem protagonistas da mudança.

Um convite à ação conjunta

Enquanto Talitha Kum no Zimbábue continua a lutar contra o tráfico de seres humanos, também lança um convite à ação direcionado a indivíduos, organizações e governos. «Não podemos fazer sozinhos», afirmou a Ir. Kanyere, «precisamos do apoio de todos para criar um mundo onde o tráfico humano deixe de ser tolerado».

O trabalho da organização é um testemunho do poder da ação coletiva das Pequenas Filhas de Nossa Senhora e dos parceiros na luta contra o tráfico de seres humanos. Apesar dos desafios que deve enfrentar, Talitha Kum no Zimbábue permanece comprometida na missão, guiada por um profundo sentido do objetivo e determinação de criar um mundo onde já não se tolere o tráfico de seres humanos.