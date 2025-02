Projeto de Saúde Mental para ministros ordenados

A Diocese de São João da Boa Vista, localizada no estado de São Paulo, anunciou um projeto inovador para 2025, voltado à promoção da saúde mental e do bem-estar dos ministros ordenados.

Vatican News

Sob a coordenação do bispo diocesano dom Eugênio Martins Barbosa, a iniciativa visa encontrar caminhos e estratégias para o cuidado integral dos padres, diáconos e seminaristas. O projeto busca oferecer suporte psicológico, momentos de reflexão, encontros formativos e atividades de qualidade de vida para os membros da Igreja. "Estamos comprometidos em cuidar de quem cuida. Queremos que nossos ministros tenham um suporte emocional para melhor atender às suas comunidades", declarou dom Eugênio.

Além disso, a Diocese pretende estreitar laços com outras regiões do Brasil e do exterior que já desenvolvem ações semelhantes, promovendo uma troca de experiências para fortalecer uma rede de apoio aos cuidadores espirituais.

O sacerdote Pe. Wladimir Porreca, colaborador do projeto, reforça a importância dessa conexão: "A troca de vivências entre dioceses será fundamental para consolidar práticas eficazes que promovam o equilíbrio emocional e espiritual dos ministros". (Pe. Wladimir Porreca- contato: wp@unb.br)

A temática da saúde mental no ambiente eclesiástico é emergente, considerando a infinidade e o aumento de casos dramáticos, normalmente relacionados aos transtornos de humor e de personalidade (sexualidade) que integram a realidade presente.

No tempo presente os sinais alarmantes de doenças (físicas, mentais, relacionais e espirituais) no meio clerical, aumentam a grande lista de (psico) patologias e descreve as frágeis estruturas psicoemocionais dos padres e bispos e a necessidade de prevenção e cuidados humanos/espirituais, seja no âmbito individual como comunitário (eclesial).

Uma lista complexa de um fenômeno multifatorial, crescente e, muitas vezes, irreversível. Por isso é necessário maior atenção e politicas eclesiais a despeito do que cada padre sente, sinaliza e vivencia. Investir no cuidado em saúde, com foco na mental, deixa de ser uma condição opcional para a Igreja Católica, mas uma exigência primordial diante das necessidades humanas e cristãs, seja na prevenção, no cuidado e posvenção.

O estigma histórico, social, eclesial do padre ser alguém “sagrado” atuando em “solo sagrado”, estabelecendo exigências não humanas, daquele que não se cansa, não adoece, não tem necessidade outras contribuem para o adoecimento do padre, e ainda, pior quando o mesmo assumo para si essas categorizações.

Um dos imperativos na ação eclesial católica deveria residir na pessoa do padre, um desafio que perpassa a historicidade da Igreja Católica Romana: conhecer, reconhecer, cuidar, curar e prevenir as dificuldades e fragilidades que vivem muitos padres.

Daí a proposta de um projeto que contemple a saúde integral dos padres, no âmbito do Cuidado em Saúde para que estes possam viver o ministério de uma forma humanamente (espiritualmente) saudável. Contemplando a pessoa, o ciclo etário, o autocuidado, a família de origem, as experiências religiosas e espirituais extrínsecas e intrínsecas, o tempo de seminário, o relacionamento com os fiéis leigos e ordenados e as atividades pastorais do padre diocesano no Brasil.

Um projeto que proporcione um ambiente de trabalho físico, psíquico e relacional seguro que promova políticas de saúde mental a equidade, a realização e a colaboração; invista nas habilidades e competências, físicas, psíquica, espirituais, relacionais, monitore os fatores de estresses, investimento no bem estar, adoção de hábitos saudáveis, espaços de escuta e acolhimento, redes de apoio, comprometimento em ajudar outros e suporte físico e psicológico, facilitar tratamentos e acompanhar os aportes medicamentosos, quer seja na prevenção, na ação e na posvenção.

Objetivos específicos:

1) Elaborar um projeto no cuidado dos ministros ordenados e seminaristas a partir de uma pesquisa para a obtenção de dados, com interesse em visualizar a realidade que será o campo de atuação.

2) Desenvolver atividades de conhecimentos (estudos) e práticas terapêuticas (terapia de grupo) no que se refere a saúde mental.

3) Criar redes de acolhimento e tratamento.

4) Fomentar politicas eclesiais que promovam a saúde do clero.

5) Organizar uma rede de profissionais em saúde.

6) Dar suporte e acompanhamentos em casos de doença mental.

Reconhecendo os desafios enfrentados por aqueles que dedicam suas vidas ao serviço da Igreja e das comunidades, a iniciativa tem como objetivo principal promover suporte emocional, psicológico e espiritual aos seus ministros. O programa inclui ações concretas, como formações especializadas, acompanhamento psicológico, momentos de espiritualidade, convivência e outras atividades voltadas para o bem-estar integral.

Com essa iniciativa, a Diocese de São João da Boa Vista reafirma seu compromisso com o acolhimento e o cuidado de seus ministros, convidando toda a Igreja a se unir em favor dessa causa essencial.

Dioceses interessadas em compartilhar experiências e participar dessa rede de cuidado mútuo podem entrar em contato com a Diocese de São João da Boa Vista. Juntos, podemos construir um caminho mais humano e acolhedor para aqueles que cuidam do povo de Deus.

Fonte: Diocese de São João da Boa Vista