Assassinato de sacerdote polonês choca comunidade. Ex-policial confessa crime

"Peço a todos que rezem pelo sacerdote falecido e pela comunidade paroquial que ficou órfã do padre Grzegorz. Rezemos também pelo autor do homicídio. Que Deus lhe mostre a sua misericórdia e lhe conceda a graça da conversão", pede em uma nota o arcebispo metropolitano de Częstochowa, dom Wacław Depo.

Foi um despertar traumático para os fiéis da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Kłobuck, cidade localizada no norte da Polônia, nos arredores de Częstochowa: o pároco, Pe. Grzegorz Dymek, de apenas 58 anos, foi encontrado morto na casa paroquial.

O crime ocorreu na noite de quinta-feira, 13 de fevereiro. O alarme, segundo a reconstrução dos fatos pelos investigadores, foi dado por volta das 19h, quando a polícia foi alertada após alguns gritos vindos da casa paroquial. Ao chegar ao local, os policiais de depararam com o corpo sem vida do pároco e com um homem que tentava fugir.

O suspeito, um ex-policial de 52 anos, demitido em 2001 por motivos disciplinares, foi imediatamente preso. Ele confessou o assassinato do sacerdote, sem explicar as motivações que o levaram a cometer esse crime brutal.

A autópsia realizada no corpo do padre Grzegorz Dymek revelou, de fato, que a causa da morte foi asfixia. Para os investigadores, tratar-se-ia de latrocínio. O padre, de fato, havia anunciado durante as últimas Missas que cerca de 80 mil zlotys haviam sido arrecadados para as necessidades da paróquia, o equivalente a quase 20 mil euros.

O sacerdote exercia seu ministério na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima desde sua fundação em 1998. Ele havia recebido a missão de fundar e construir uma nova igreja, na qual serviu por mais de 20 anos.

Em nota, o arcebispo metropolitano de Częstochowa, dom Wacław Depo, pediu aos fiéis que olhem "para a morte com espírito de esperança cristã". A morte do padre Grzegorz Dymek foi recebida "pelo presbitério de Częstochowa com incredulidade e dor. As circunstâncias de sua morte e o motivo estão sendo investigados pelo Ministério Público e esperamos descobrir em breve as razões para este assassinato cruel."

"Neste meio tempo, peço a todos que rezem pelo sacerdote falecido e pela comunidade paroquial que ficou órfã do padre Grzegorz. Rezemos também pelo autor do homicídio. Que Deus lhe mostre a sua misericórdia e lhe conceda a graça da conversão", concluiu o arcebispo, que presidirá o funeral solene do padre Grzegorz Dymek na sexta-feira, 21 de fevereiro, às 11h, na paróquia fundada pelo sacerdote polonês. O corpo será então sepultado no cemitério local.