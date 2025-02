Pastoral Indigenista realiza 3º Encontro Regional em Santa Catarina

Os agentes das Pastorais Indigenistas do Regional Sul 4 da CNBB reuniram-se entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro em Palhoça para o 3º Encontro Regional, refletindo sobre a realidade dos povos indígenas em Santa Catarina. Durante o evento, visitaram a Terra Indígena Morro dos Cavalos e discutiram a necessidade de fortalecer a presença solidária junto às comunidades indígenas. O encontro também avaliou as atividades de 2024 e planejou ações para 2025.

Entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro, os agentes das Pastorais Indigenistas do Regional Sul 4, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), reuniram-se na casa de encontros Caminhos de Nazaré, na Enseada do Brito – Palhoça, para a realização do 3º Encontro Regional. O evento contou com a presença de representantes das arquidioceses de Joinville, Chapecó e Florianópolis, bem como das dioceses de Rio do Sul e Blumenau. Também estiveram presentes a coordenação regional do Cimi Sul, Ivan César Cima e Cléber Buzatto, a coordenadora regional da Pastoral Indigenista, Marline Dassoler Buzatto, o secretário executivo e a articuladora das Pastorais Sociais da CNBB Sul 4, padre Antonio Madeira e Juliana Kades.



O encontro foi caracterizado pela convivência fraterna e por reflexões sobre a conjuntura e a realidade dos povos indígenas em Santa Catarina. No dia 1º de fevereiro, os participantes visitaram a Terra Indígena Morro dos Cavalos – Aldeia Yaká Porã do povo Guarani. Durante a visita, a cacique Eliara compartilhou a história da aldeia, ressaltando a presença histórica do povo M’bya no litoral catarinense e sua importância para a preservação da biodiversidade e da cultura indígena.

“A gente recebeu muito de fora, aceitando o que impuseram para nós como certo. Mas hoje, estamos na luta para fazer diferente. Queremos que aqueles que vêm aqui na aldeia aprendam nossa história e levem para fora este aprendizado. Queremos desconstruir esta história que foi contada e contá-la a partir do Guarani, para que todos alcancem a ‘Terra sem males’”, afirmou a cacique durante uma roda de conversa ao redor da fogueira, ao som do coral Guarani.

As atividades do encontro seguiram com análises da conjuntura nacional e regional, além da partilha sobre o acompanhamento às comunidades indígenas nas arquidioceses e dioceses. Os relatos evidenciaram o compromisso, a dedicação e a identificação dos agentes de pastoral com a causa indígena, destacando a necessidade de ampliar a presença solidária entre os povos e atender às demandas dos Guarani, Kaingang, Deni e Xokleng. Também foi enfatizada a importância de sensibilizar a sociedade para o acolhimento e a aceitação da presença indígena.

Ao abordar o tema do Ano Santo, padre Antônio Madeira destacou que: “celebrar o Jubileu da Esperança não é só ser uma esperança passiva, mas é uma esperança ativa, ou seja, estar fazendo algo para que esta ‘Terra sem males’ possa acontecer no aqui e agora desta nossa história. Construir esta ‘Terra sem males’ juntos, todos dando as mãos e, de fato, fazer o concreto desta história. O Jubileu da Esperança nada mais é do que dizer… é possível sim alcançar esta ‘Terra sem males’”, concluiu.

As reflexões do encontro culminaram na avaliação das atividades da Pastoral Indigenista em 2024 e no planejamento para 2025, com base nos pilares do Pão, da Palavra, da Caridade e da Missão, que norteiam a Ação Evangelizadora da Igreja em Santa Catarina. O compromisso de ser uma presença solidária e fraterna entre os povos indígenas continuará a guiar esse trabalho pastoral. O próximo encontro regional está previsto para 2026, na arquidiocese de Chapecó.

Por: Coordenação Regional da Pastoral Indigesnista