Brasileiros participam de Jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança

Grupo de militares representará o país nas atividades jubilares. Mais de 30 mil peregrinos de cerca de 100 países se inscreveram para as atividades do Jubileu neste fim de semana.

Ouça a reportagem:

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

Um grupo de 45 pessoas vai representar o Brasil no Jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança, que acontece no Vaticano, neste fim de semana, nos dias 08 e 09 de fevereiro. Os peregrinos são liderados pelo arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, Dom Marcony Vinícius Ferreira. Participam alguns capelães das forças militares, militares da ativa e da reserva e seus familiares.

“É um momento de muita graça para nós. Por isso a nossa expectativa é muito positiva para este grande evento. Sabemos que não é possível a participação de um grande número, até mesmo pela distância, pelas circunstâncias, mas nós iremos representando todo este trabalho que é realizado no meio militar aqui no Brasil, todos esses militares comprometidos com a missão e que são homens e mulheres de fé. Portanto, expectativa muito positiva para estarmos com o Santo Padre, o Papa Francisco, com a nossa Igreja que tanto amamos”, conta o tenente-coronel capelão da Força Aérea Brasileira, padre Adilson Costa.

Os representantes do Brasil são militares de diversos lugares do país. “Um grupo de São José dos Campos, pessoas também do Norte - de Belém - e outros dois grupos daqui de Brasília, mas que incluem pessoas do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro”, conta o sacerdote.

A programação do Jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança, conta com diversos momentos. O grupo de brasileiros estará presente em todos eles.

O sábado (08), será marcado pela passagem pela Porta Santa nas Basílicas Maiores. No mesmo dia, a partir das 15h, um concerto na Piazza del Popolo dará as boas-vindas aos peregrinos com apresentações da Banda Interforze della Difesa, com a participaçao . O ponto alto do domingo (09) será a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro, às 10h30. A Eucaristia será transmitida pela Rádio Vaticano / Vatican News, com comentários em português.

“Os militares têm essa motivação justamente para crescer na sua vida espiritual, na vida de conversão e de poder também beber desta fonte que a Igreja nos concede através do Santo Padre. E com o tema que o Papa Francisco escolheu para este Ano Jubilar, peregrinos de esperança, os militares também peregrinam com o coração cheio de esperança. Cristo sendo a nossa esperança não há confusão, não há engano - spes con confundit - que foi o tema da convocação do Papa para este Ano Santo Jubilar”, , explica padre Adilson.

O Jubileu dos militares no Brasil

Além da presença em Roma, o Jubileu está sendo vivido pelos militares do Brasil por meio do trabalho do Ordinariado Militar. Na prática, ele funciona como uma grande Igreja Particular, presente em todo o país, exercendo o cuidado espiritual e pastoral das diversas categorias das forças de segurança brasileiras.

“O trabalho é que o capelão esteja junto com os seus militares, com a tropa. Então há capelão em todas as áreas da vida militar, seja nas fronteiras, seja em ar, seja em água, seja na rua - nas situações mais dramáticas como são os bombeiros que estão em situações mais limites. O capelão está ali fortalecendo, estando juntos, nas alegrias e nas tristezas”, define o religioso.

Este cuidado é expresso também, neste Ano Jubilar, pela possibilidade da peregrinação até a Catedral Rainha da Paz, sede do Ordinariado Militar, em Brasília. “Esta igreja foi escolhida pelo nosso arcebispo militar do Brasil como um ponto de referência para que nossos militares, sua família, possa vir, peregrinar e obter as graças, as indulgências, concedidas pelo Santo Padre”, conta o capelão.

Participantes de todo o mundo

O grupo de brasileiros se juntará a outros mais de 30 mil peregrinos, provenientes de cerca de 100 países, inscritos para a participação no Jubileu. O número foi divulgado na manhã desta sexta-feira (07) pelo pró-prefeito do Dicastério para a Nova Evangelização do Vaticano, Dom Rino Fisichella. Entre as diversas nacionalidades, são aguardadas também delegações da Ucrânia, da Espanha e dos Estados Unidos.