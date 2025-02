Paquistão: no Ano Jubilar, em Multan, a esperança é a educação

"Trata-se de um Ano Jubilar de fé e de renovação pessoal. A presença de numerosos jovens e estudantes das escolas da diocese chamou a atenção, novamente, para a esfera educacional”, diz dom Yousef Sohan.

Na Diocese paquistanesa de Multan, a população católica do sul do Punjab expressa seu sonho e esperança, cultivados no Ano Jubilar, para que existam oportunidades concretas para a educação: é o que afirma o padre Jamshed Gill, sacerdote dominicano, que por anos foi diretor do Instituto Pastoral de Multan, e hoje é conselheiro geral da Ordem Dominicana na Ásia-Pacífico.

Em uma das maiores cidades do Paquistão, com mais de 1 milhão e 200 mil habitantes, cerca da metade dos mais de 80.000 católicos são pessoas indigentes, que vivem em áreas rurais ou, segundo um fenômeno que se desenvolveu nos últimos anos, estas pessoas são "pobres urbanos", que vivem em favelas nas periferias da cidade.

No último mês de janeiro, segundo o bispo local, dom Yousef Sohan, a comunidade católica participou da abertura solene do Ano Santo, na Catedral de Multan: "Trata-se de um Ano Jubilar de fé e de renovação pessoal. A presença de numerosos jovens e estudantes das escolas da diocese chamou a atenção, novamente, para a esfera educacional”.

Por sua vez, o padre Jamshed Gill explicou, que "para dar mais esperança e oportunidade de desenvolvimento e crescimento às pessoas, o primeiro passo é trabalhar na área da educação. A diocese faz o possível para apoiar as escolas católicas na cidade e nos povoados rurais, mas, a falta de recursos limita seu trabalho". Os sacerdotes dominicanos dirigem uma escola e um colégio em Bahawalpur, território diocesano. Por isso, Padre Gill explica ainda, que “muitas famílias não conseguem pagar a taxa de inscrição de seus filhos, embora sejam baixas. Eis porque seus filhos não vão à escola”.

Por outro lado, alguns colégios de alto nível cobram taxas bem mais caras. Neste caso, segundo o sacerdote, “apenas famílias de classe média, quase exclusivamente muçulmanas, podem se permitir. Logo, as mais penalizadas são, justamente, as famílias cristãs mais pobres, que não conseguem sair do círculo vicioso da pobreza econômica e também educacional”.

O plano pastoral da diocese, iniciado pelo novo bispo, prevê dar mais prioridade à educação dos católicos. Dom Yousef Sohan, que iniciou seu ministério há dois anos, disse aos fiéis que pretende fortalecer o setor educacional com a abertura de mais escolas e melhorar as já existentes. A diocese administra, diretamente, 27 escolas, oferecendo mais educação a milhares de crianças e jovens, sobretudo, em áreas urbanas e rurais. E o bispo conclui: “No Ano Jubilar, estamos dando atenção especial ao nosso compromisso com a educação. Para fortificar a esperança na vida das pessoas, toda a comunidade está convidada a duplicar seus esforços no campo educacional. Desta forma, os fiéis, os mais pobres e marginalizados acolherão e reconhecerão esta iniciativa como dom do Senhor”.

*Agência Fides