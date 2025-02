Papa aceita renúncia e nomeia bispo para Itapetininga

Em sua saudação ao novo bispo dom Luiz Antônio Lopes Ricci, a CNBB diz que recebeu com alegria essa nomeação e agradece "sua disponibilidade em servir à Igreja, nas diversas funções". Deseja "que seu governo pastoral na nova diocese seja frutuoso, assim como tem sido em Nova Friburgo".

O Papa Francisco aceitou, nesta terça-feira (25/02), a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Itapetininga (SP) apresentada por dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, por motivo de idade, nomeando como seu sucessor o atual bispo de Nova Friburgo (RJ), dom Luiz Antônio Lopes Ricci.

Dom Luiz Antônio Lopes Ricci nasceu em 16 de maio de 1966, em Bauru, na Diocese de mesmo nome, no Estado de São Paulo. Estudou Filosofia no Seminário Provincial Sagrado Coração de Jesus em Marília (SP) e Teologia no Instituto Teológico Rainha dos Apóstolos em Marília. Obteve o doutorado em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana de Roma.

Foi ordenado sacerdote em 10 de julho de 1997, incardinando-se na Diocese de Bauru.

Desempenhou os seguintes cargos: vice-reitor e depois reitor do Seminário da Provincial do Sagrado Coração, administrador Paroquial do Senhor Bom Jesus do Mirante em Cabrália Paulista (SP) e de Santa Maria em Piratininga (SP), pároco de São Cristóvão em Bauru, assistente espiritual do Movimento Encontro de Casais com Cristo, coordenador Pastoral Diocesano, vigário geral, membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores, professor e diretor da Faculdade João Paulo II-FAJOPA em Marília.

Em 10 de maio de 2017 foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, recebendo a ordenação episcopal em 16 de julho seguinte.

Em 6 de maio de 2020, foi nomeado bispo da Diocese de Nova Friburgo, transferindo-o do ofício de auxiliar da Arquidiocese de Niterói.

Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi membro da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé.

A presidência da CNBB enviou uma mensagem de agradecimento ao agora bispo emérito dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, na qual pede a Nossa Senhora Aparecida "que o acompanhe nesta nova etapa de seu ministério".

Em sua saudação ao novo bispo dom Luiz Antônio Lopes Ricci, a CNBB diz que recebeu com alegria essa nomeação e agradece "sua disponibilidade em servir à Igreja, nas diversas funções". Deseja "que seu governo pastoral na nova diocese seja frutuoso, assim como tem sido em Nova Friburgo".