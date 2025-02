Bom Jailton de Oliveira Lino, bispo de Itabuna

Papa nomeia bispo para a Diocese de Itabuna, na Bahia

Em sua saudação, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) diz ter recebido "com alegria e espírito de fraternidade a notícia de sua nomeação como novo bispo da diocese de Itabuna, na Bahia. Sua transferência da diocese de Teixeira de Freitas/ Caravelas é um reflexo da confiança do Papa Francisco em sua capacidade pastoral e evangelizadora".

Vatican News O Santo Padre nomeou bispo da Diocese de Itabuna (BA), nesta terça-feira (25/02), o dom Jailton de Oliveira Lino, P.S.D.P., transferindo-o da Sé de Teixeira de Freitas-Caravelas. Dom Jailton de Oliveira Lino nasceu em 28 de janeiro de 1965 em Feira de Santana, na Arquidiocese Metropolitana de mesmo nome, no Estado da Bahia. Completou seus estudos em Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em Porto Alegre (RS). Fez sua profissão religiosa em 1º de janeiro de 1985 na Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência (Dom Calabria) e foi ordenado sacerdote em 17 de dezembro de 1988. Desempenhou os seguintes cargos: Formador e Superior da Comunidade de Farroupilha (RS); Vice-Provincial e Mestre de Noviços em Porto Alegre-RS; Delegado Provincial e Tesoureiro da Delegação Nossa Senhora Aparecida em Porto Alegre. Em 15 de novembro de 2017, foi nomeado Bispo de Teixeira de Freitas-Caravelas, recebendo a ordenação episcopal em 13 de janeiro seguinte. Desde 30 de outubro de 2024 é Administrador Apostólico da Diocese de Itabuna.