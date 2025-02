O Papa nomeia dom Waldemar Passini Dalbello bispo coadjutor de Anápolis

"Foi com alegria e satisfação que recebemos a notícia de sua nomeação para o ofício de bispo coadjutor da Diocese de Anápolis, em Goiás. Que Sant’Ana, padroeira de Anápolis, o conduza neste novo momento de seu ministério", afirma a nota da CNBB.

Vatican News

Nesta quarta-feira (05/02), o Papa Francisco nomeou bispo coadjutor da Diocese de Anápolis (GO), dom Waldemar Passini Dalbello, transferindo-o da Diocese de Luziânia (GO).

Dom Waldemar Passini Dalbello nasceu em 6 de junho de 1966, em Anápolis. Estudou Filosofia e Teologia no Seminário Maior de Brasília, e obteve o Mestrado em Ciências Bíblicas no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. É também formado em Engenharia Eletrônica.

Foi ordenado sacerdote em 3 de dezembro de 1994, pela Arquidiocese de Brasília.

Desempenhou os seguintes cargos: vigário paroquial de Nossa Senhora de Fátima em Sobradinho (DF) e da Catedral de Brasília, formador, diretor espiritual, professor de Sagrada Escritura e ecônomo do Seminário Maior de Brasília, diretor espiritual da Comissão para a Nova Evangelização, reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney e professor de Sagrada Escritura no Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz em Goiânia (GO).

Em 30 de dezembro de 2009, foi nomeado bispo auxiliar de Goiânia, recebendo a ordenação episcopal em 19 de março de 2010. Em 2011, foi administrador da Arquidiocese de Brasília. Em 3 de dezembro de 2014, foi nomeado bispo coadjutor de Luziânia e em 12 de julho de 2017 tornou-se bispo de Luziânia.

Dom Waldemar Passini Dalbello foi membro das seguintes Comissões Episcopais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB): Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada (2011-2015), Comissão para a Doutrina da Fé (2015-2019) e Comissão para a Animação Bíblico-Catequética (2019-2023). De 2015 a 2019, também foi membro do Departamento de Missão e Espiritualidade do Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM), representando o Cone Sul.

Desde 2019, dom Waldemar Passini Dalbello é o presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB, em seu segundo mandato, acompanhando também as atividades da Comissão Regional de Animação Bíblico-Catequética.

Saudação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

Estimado irmão, Dom Waldemar Passini,

Foi com alegria e satisfação que recebemos a notícia de sua nomeação para o ofício de Bispo Coadjutor da diocese de Anápolis, em Goiás. Alegramo-nos com Dom João Wilk que poderá contar com o seu apoio fraterno no pastoreio dessa porção do povo de Deus.

Neste dia, em que na Liturgia da Igreja fazemos da memória virgem e mártir, Santa Águeda, recordemos também dos inúmeros santos que em tudo demonstraram para o mundo, que glorificar a Deus é reafirmar Jesus Cristo como a grande Esperança para a humanidade.

Que Sant’ana, padroeira de Anápolis, o conduza neste novo momento de seu ministério.

Em Cristo,

Cardeal Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros da Silva

Arcebispo de Goiânia (GO)

1º Vice- Presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo de Olinda e Recife (PE)

2º Vice-Presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília (DF)

Secretário-Geral da CNBB