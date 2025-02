O Papa nomeia três bispos auxiliares para a Arquidiocese do Rio de Janeiro

Nomeações do Papa para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro

Trata-ses de monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, do monsenhor Hiansen Vieira Franco e do monsenhor José Maria Pereira.

Vatican News

O Santo Padre nomeou bispos auxiliares para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (25/02), o monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, do clero da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, atualmente vigário-geral e pároco de Santo Antônio de Pádua em Rio Novo do Sul (ES); o monsenhor Hiansen Vieira Franco, do clero da Diocese de Guaxupé, atualmente reitor do Seminário Diocesano Santo Antônio, e o monsenhor José Maria Pereira, do clero da Diocese de Petrópolis, até então vigário-geral e pároco de São José em Petrópolis (RJ).

"Foi com alegria e satisfação que recebemos a notícia da nomeação dos irmãos padres Hiansen Vieira Franco, Joselito Ramalho Nogueira e José Maria Pereira como bispos auxiliares da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Com alegria acolhemos os irmãos no episcopado brasileiro", escreve a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em sua saudação aos nomeados.

Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira

Do clero de Cachoeiro de Itapemirim, cidade vinculada à Província Eclesiástica de Vitória, no Estado do Espírito Santo, pertencente ao Regional Leste 3 da CNBB, Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira tem 59 anos de idade e 31 anos de sacerdócio. Nascido no dia 10 de novembro de 1964, em Mimoso do Sul, na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim (ES), foi ordenado presbítero no dia 19 de junho de 1993. Atualmente, é vigário-geral, professor de Teologia e pároco da Paróquia de Santo Antônio de Pádua, em Rio Novo do Sul (ES).

Estudos: Após obter o título de bacharel em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa (MG), em 1986, cursou estudos filosóficos no Seminário Diocesano Bom Pastor de Cachoeiro de Itapemirim (ES), de 1987 a 1988, e estudos teológicos no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória (Iftav), de 1989 a 1992. Obteve então o Mestrado em Teologia Espiritual na Pontifícia Faculdade Teológica Teresianum, em Roma, e o mestrado em Teologia na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino (Angelicum), em Roma, de 1997 a 1999. Posteriormente, obteve o Doutorado em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, de 1999 a 2001.

Após sua ordenação, Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira ocupou os seguintes cargos: Pároco da Paróquia São José, na cidade de Mimoso do Sul (ES), em 1993, pároco da Paróquia Santíssima Trindade, em Marataízes (ES), de 1993 a 1997, fez estudos superiores em Roma, de 1997 a 2001, pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, em Cachoeiro de Itapemirim, de 2001 a 2013, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Cachoeiro de Itapemirim, de 2013 a 2022, docente do Centro Universitário São Camilo, em Cachoeiro de Itapemirim, desde 2014, e pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Novo do Sul, desde 2022.

Também exerce na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim os ofícios de vigário-geral, membro do Colégio de Consultores e do Conselho Presbiteral, professor catedrático do Instituto Interdiocesano de Teologia IFTAV e da Escola Diaconal Diocesana de Santo Estevão e membro da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião (Soter). Foi também coordenador diocesano de Pastoral, de 2004 a 2012, e do Regional Leste II, de 2012 a 2016).

Monsenhor Hiansen Vieira Franco

Do clero de Guaxupé (MG), vinculada à Província Eclesiástica de Pouso Alegre, pertencente ao Regional Leste 2 da CNBB, no Estado de Minas Gerais.

Monsenhor Hiansen Vieira Franco tem 53 anos e 20 anos de sacerdócio. Desde 2023, é reitor do Seminário da Diocese de Guaxupé (MG), colaborador nos finais de semana nas paróquias Sagrada Família e Santo Antônio, em Machado (MG), professor e diretor-geral adjunto da Faculdade Católica de Pouso Alegre (MG).

Monsenhor Hiansen Vieira Franco nasceu no dia 21 de maio de 1971, em Campestre (MG), Diocese de Guaxupé.

Estudos: cursou o Ensino Fundamental na Escola Municipal Campos, em Campestre (MG), e na Escola Estadual Professor José Félix em Potim (SP), o Ensino Médio na Escola Estadual Professora Paulina Cardoso, em Aparecida (SP). Após cursos de Filosofia e História na Universidade São Francisco de São Paulo (SP), obteve licenciatura plena em Filosofia e habilitou-se em História. Estudou Teologia no Instituto Teológico São José, em Pouso Alegre (MG). Na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, obteve licenciatura e doutorado em História da Igreja, de 2008 a 2014.

Foi ordenado presbítero no dia 3 de janeiro de 2004 para a Diocese de Guaxupé (MG). Após sua ordenação, ocupou os seguintes cargos:

Vigário paroquial da Paróquia São Sebastião, em Alpinópolis (MG), em 2004, administrador paroquial da Paróquia São Sebastião, em Areado (MG), de 2004 a 2005, reitor do Seminário da Diocese de Guaxupé, em Pouso Alegre (MG), de 2004 a 2008, vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Campestre (MG), de 2004 a 2008, e professor da Faculdade Católica de Pouso Alegre (MG), de 2004 a 2008.

No período de 2008 a 2014, estudou em Roma, onde fez Licenciatura e Doutorado em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Ao voltar, foi pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Poços de Caldas (MG), de 2015 a 2018, e pároco da Paróquia São Domingos, em Poços de Caldas (MG), de 2018 a 2023.

Desde 2015, é professor de História da Igreja e Patrologia da Faculdade Católica de Pouso Alegre (Facapa), em Pouso Alegre (MG).

Monsenhor José Maria Pereira

Do clero da Diocese de Petrópolis (RJ), vinculada à Província Eclesiástica de Niterói (RJ), no Regional Leste 1 da CNBB, Monsenhor José Maria Pereira tem 66 anos e 37 anos de sacerdócio. Atualmente, é pároco da Paróquia São José, em Petrópolis, vigário-geral, moderador da Cúria e juiz do Tribunal Eclesiástico.

Nasceu em 2 de março de 1958, na cidade de Senhora dos Remédios (MG), Arquidiocese de Mariana (MG).

Estudos: cursou o Ensino Fundamental na Escola Municipal Magalhães Pinto, em Senhora dos Remédios (MG), concluído em 1977, e o Ensino Médio no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino, em Petrópolis, concluído em 1980. Estudou Filosofia no Seminário Nossa Senhora do Amor Divino, em Petrópolis, de 1981 a 1982, e Teologia na Escola Teológica da Congregação Beneditina (RJ), de 1983 a 1986. Além disso, estudou na Faculdade de Pedagogia da Universidade Católica de Petrópolis, e obteve licenciatura em Direito Canônico no Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, de 2000 a 2001.

Foi ordenado Sacerdote em 7 de dezembro de 1986 para o clero de Petrópolis. Após sua ordenação, ocupou os seguintes cargos: Vice-reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino, de 1987 a 1990, Vigário paroquial da Paróquia Santana da Inconfidência, em Petrópolis, de 1987 a 1990, professor de Latim e de Religião no Seminário Diocesano (Ensino Médio), de 1987 a 1997, professor de Metodologia de Ensino e Pesquisa, de 1987 a 2003, assistente espiritual do Movimento Serra, de 1987 a 2016, pregador de retiros na Associação Foyer de Charite, em Mendes (RJ), desde 1987, e consultor da Comissão para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada do Regional Leste 1 da CNBB, de 1988 a 2004.

Também foi professor de Teologia da Universidade Católica de Petrópolis, de 1988 a 2010, coordenador diocesano de Pastoral Juvenil e Pastoral Vocacional, de 1988 a 2010, diretor espiritual do Seminário Diocesano, de 1990 a 2004, assistente espiritual do Colégio de São Paulo e diretor espiritual do Noviciado das Irmãs Angélicas, em Teresópolis (RJ), de 1991 a 2000, administrador paroquial da Freguesia de São José do Itamarati, em 1992 e 1993, diretor-geral do Seminário Nossa Senhora do Amor Divino (Colégio), desde 1998, professor de Direito Canônico da Universidade Católica de Petrópolis (RJ), de 2001 a 2010, assistente espiritual da Pastoral Familiar do Regional Leste 1 da CNBB, em 2023 e 2024, reitor da Universidade Católica de Petrópolis, de 2004 a 2007, organizador e diretor da Escola Diaconal de Santo Estevão, de 2007 a 2016, membro da Academia Petropolitana de Educação, desde 2010, e presidente da Associação Mantenedora das Faculdades Católicas.